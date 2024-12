Elena Lasconi nu exclude nominalizarea lui Marcel Ciolacu pentru funcţia de premier

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a declarat miercuri că Partidul Social Democrat ar putea fi îndreptăţit să solicite funcţia de prim-ministru.

Ea a precizat că este dispusă să îşi ceară iertare de la cei care s-au simţit lezaţi de unele declaraţii pe care le-a făcut în trecut. Lasconi a subliniat că nu e momentul pentru „orgolii”, deoarece „este în joc soarta” României.

„Suntem într-un moment de cotitură pentru ţară. Aici nu mai e vorba despre partide. Nu mai e vorba de politicieni. Aici e vorba de soarta ţării. Nu există orgolii. Să ştiţi că în toate discuţiile pe care le-am avut cu toţi liderii politici, de ieri, nu s-a discutat absolut nimic despre vreo pretenţie de minister, de premier. Încercăm să construim – şi asta facem şi o să reuşim asta – fără orgolii. Dacă, în trecut, sunt unii deranjaţi că i-am jignit, eu spun că ura nu îşi are locul în aceste zile, în aceste momente. Dacă am greşit unii altora, să ne cerem iertare. Eu pot să îmi cer iertare, dacă cineva din aceste partide s-a simţit lezat de vreo declaraţie pe care am făcut-o. Nu e momentul să avem orgolii. Este în joc soarta României. Şi noi construim un guvern pro-european, ca să nu ne ducem înspre Rusia. Sau, mai grav, să punem pe tavă Rusiei ţara noastră, pentru care au murit oameni”, a spus Lasconi.