Elena Udrea - arest la domiciliul greșit!

Elena Udrea pare urmărită de ghinion. După ce joi a părăsit Penitenciarul Târgșor, ca urmare a deciziei magistraților instanței supreme de a revoca măsura arestului preventiv dispusă împotriva ei în dosarul "Gala Bute", "blonda de la Cotroceni" a fost nevoită să stea peste trei ore în sediul Secției 14 de Poliție din Capitală. Motivul? Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au trecut, în decizia de plasare a Elenei Udrea în arest la domiciliu, adresa acesteia din actul de identitate - o casă situată pe bulevardul Unirii, din București. Problema este că Elena Udrea nu mai locuiește acolo de ceva timp, ci într-un cartier rezidențial luxos din nordul Capitalei, unde s-a mutat după divorțul de Dorin Cocoș. Imobilul de pe bulevardul Unirii este închiriat. Pe perioada arestului la domiciliu, Elena Udrea nu-și poate părăsi locuința fără permisiunea autorităţilor. Trebuie să se prezinte în faţa anchetatorilor ori de câte ori este chemată şi nu are voie să comunice cu niciuna dintre persoanele anchetate în dosar. Mai mult, Udrea se poate trezi oricând acasă cu poliţistul care o supraveghează. Amintim că Elena Udrea fusese arestată preventiv pe data de 25 februarie, pentru abuz în serviciu și luare de mită. Pe 30 aprilie, după ce procurorii Direcției Naționale Anticorupție au trimis-o în judecată, "blonda de la Cotroceni" a fost transferată din celula Poliției Capitalei la Penitenciarul Târgșor. La ieșirea din închisoare, fostul ministru al Turismului a declarat că decizia magistraților arată că Justiția are o șansă. "Faptul că eu, Elena Udrea, am putut să ies pe această poartă, având în vedere modul în care am intrat aici, arată că Justiția are o șansă. Există profesioniști, există oameni curajoși, există oameni corecți care pot face ca Justiția să fie dreaptă", a spus Udrea.