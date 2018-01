Elena Udrea a refulat: „Lichelelor, aţi uitat când lingeaţi clanţa să vă sprijin?”

Fostul ministru și parlamentar Elena Udrea a ajuns la capătul răbdării! Udrea a refulat pe Facebook la adresa mai multor politicieni și jurnaliști, spunând că are dosare penale pentru că a sprijinit diferite persoane pentru a obţine funcţii în politică sau în presă. Mai mult, ea a acuzat că, acum, respectivele persoane spun lucruri denigratorii despre ea. „Eu am dosare penale şi sunt „coruptă” pentru că v-am plătit vouă prestaţia politică de rahat prin campanii, sau salariile de jurnalişti „deontologi”, #rezist acum”, a scris Udrea. Fostul parlamentar a mai spus că nu mai poate rămâne indiferentă la „mizeriile unora” şi a decis să le transmită un mesaj. „Măi lichelelor, aţi uitat când lingeaţi clanţa să vă sprijin să luaţi funcții în partid, că de proşti şi corupţi ce eraţi, v-a dat partidul la o parte, de la ANAF, spre exemplu, să vă susţin candidaturile pe la primăriile de sectoare, spre exemplu, să vă finanţeze Cocoş, pe unii în politică, pe alţii în presă... Voi, nişte nulităţi ipocrite, vorbiţi de mine astăzi??? Eu am dosare penale şi sunt „coruptă” pentru că v-am plătit vouă prestaţia politică de rahat prin campanii, sau salariile de jurnalişti „deontologi”, #rezist acum”, a scris Udrea.

SLOBODĂ LA GURĂ, DAR ZGÂRCITĂ CU INFORMAȚIILE CONCRETE

În ciuda limbajului colorat pe care l-a folosit, fostul ministru al Transporturilor și al Dezvoltării Regionale nu a spus, concret, la ce politicieni și jurnaliști se referă. Aceasta a afirmat că ar putea face publice numele tuturor, câţi bani a luat fiecare de la partid sau cum au fost numiţi pe funcţii şi aprciază că „lichelele tot plătesc odată şi odată”. „Dacă eu nu vă torn, măi lichelelor, o fac pentru mine, să nu fiu şi eu una ca voi. Dar, dacă vă faceţi calculul că o să fiţi lasaţi în pace dacă vă mutaţi limba în fundul Sistemului acum şi, pentru că aţi sărit în barca lui Iohannis, eu vă spun că sunteţi proşti până la capăt. Lichelele tot plătesc odată şi odată!”, mai scrie Udrea. Amintim că numele Elenei Udrea apare în mai multe dosare penale, ultimul trimis în judecată de către procurorii DNA în 20 decembrie 2017. În acest dosar Udrea este judecată pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor.