Elena Udrea, anchetată într-un nou dosar

După ce s-a bucurat că a ieșit din celula Penitenciarului Târgșor și că a fost plasată de instanță în arest la domiciliu, "blonda de la Cotroceni" află că este vizată de o nouă anchetă penală. Potrivit presei centrale, Elena Udrea ar fi cercetată acum în legătură cu un credit obținut de la BRD, cauza aflându-se pe masa procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Conform surselor citate, fostul ministru al Turismului ar fi obținut de la banca respectivă un împrumut de 3 milioane de euro, pentru care ar fi girat cu un teren supraevaluat. Numele Elenei Udrea apărea inițial într-o speță instrumentată de DIICOT și în care au fost puși sub acuzare omul de afaceri Adrian Sârbu și fostul senator Sorin Roșca Stănescu. Procurorii DIICOT și-au declinat, însă, competența către DNA, la data de 4 martie, în ceea ce privește faptele de care Udrea este bănuită.

Fosta protejată a lui Traian Băsescu a anunțat de curând că are de gând să depună la CEDO o plângere referitoare la condițiile de care au parte persoanele private de libertate. "În mod cert voi face plângere pentru arestul preventiv. Nimeni nu-şi imaginează ce este acolo. Cât am fost acolo, a venit o delegaţie din partea Avocatului Poporului, care s-a crucit. Nu-ţi poţi imagina în ce condiţii se stă acolo. Un spaţiu de 9 metri pătraţi pentru patru persoane, în acei metri pătraţi este şi toaleta, mănânci pur şi simplu în toaleta care nu are uşă", a spus Udrea. Ea a adăugat că a transmis şi Consiliului Superior al Magistraturii, în luna martie, două sesizări legate de procurori, la care nu a primit răspuns. Udrea a mai precizat că măsura arestului preventiv este un instrument prin care oamenii sunt terorizaţi şi determinaţi să declare şi fapte pe care nu le-au făcut, dar şi prin care anumite persoane îşi construiesc o imagine publică, explicând că o include în această ultimă categorie în special pe şefa DNA, Laura Codruța Kovesi.