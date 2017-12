Ministrul Turismului a intrat în “clanul” portocaliilor huiduiţi de popor pentru măsurile antisociale luate până acum. Mai mulţi pensionari supăraţi au luat-o la întrebări, ieri, pe Elena Udrea, la Brăila. Oamenii s-au arătat supăraţi că li se impozitează pensiile şi de faptul că “Guvernul nu a dat socoteală pentru banii luaţi de la FMI”. Nemulţumirile şi sudalmele oamenilor au durat minute bune, astfel că Udrea nu ştia pe unde să scoată cămaşa. “Noi am venit pentru nişte proiecte frumoase”, a încercat ea, în zadar, să potolească spiritele. Degeaba, însă. Pensionarii au continuat s-o fluiere. “Cea mai tare din parcare sunteţi acolo! Lăsaţi pensiile oamenilor în pace. Noi am contribuit o dată. Iar ne luaţi din pensii?”, i-au strigat oamenii, furioşi. Într-un final, lucrurile s-au potolit cât ai zice… “frunză”.