"Elena Udrea nu are protecția pe care și-o dorește"

10:58:24 / 06 Mai 2015

Titlu de film:Greu de infectat

Acum multi ani rula prin cinematografe(acum nu mai exista) si pe la televizor un film:Sapte mirese pentru sapte frati.Mai deunazi cineva care se da in stamba pe la tv si mai demult cu dosul de zgura ne povesteste si face comparatie intre violul comis de sapte baieti asupra unei fete si chinurile facerii,prin care trece Duduia,de cand este la Targsor.Probabil,doamna cu zgura stie ceva din trecutul indepartat al Duduiei de pe la Plescoi,Buzau,vacanta la bunici,apoi prin Bucuresti si se gandeste ca ar fi timpul sa toarne un film cu titlul "O mireasa pentru sapte baieti".Rolul baietilor ar putea fi jucat de fostii parteneri de afaceri necurate.Nu mai avem experti care sa verifice asa-zisa scrisoare aruncata in eter tot de echipa de comunicare.Tragem speranta ca actorul principal masculin va fi adus cat de curand la casting pe platoul de la DNA.Se aude ca tot mai multe persoane vor sa joace roluri secundare in acest film,inceput in 2004,dupa efectuarea unor studii de fezabilitate inca din 1989,pentru a-l desemna pe actorul principal castigator al premiului "CATUSA DE AUR".Iar ,Duduia ,daca nu se alege cu ceva,dupa recuperarea banilor furati de ea si camarila se poate intoarce pe platourile de filmare de la DNA si Targsor ,dar in filmul " Intoarcerea fiicei risipitoare si...plictisitoare".