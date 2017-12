Fostul ministru Elena Udrea poate fi urmărită penal, a decis marți Camera Deputaților prin vot secret cu bile, înregistrându-se 147 de voturi pentru și 97 împotrivă.

Comisia juridică a Camerei Deputaților a avizat favorabil luni cererea DNA de începere a urmăririi penale a fostului ministru Elena Udrea. "(Avizul pozitiv-n.r.) a fost votat cu 14 voturi pentru, 2 împotrivă şi 3 abţineri", a declarat vicepreşedintele Comisiei juridice, deputatul PSD Ciprian Nica.

DNA a cerut, miercuri, aviz de la Camera Deputaţilor pentru urmărirea penală a fostului ministru al Turismului, Elena Udrea, în dosarul în care aceasta este acuzată de instigare la luare de mită, privind campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din anul 2009.

"Cauza are ca obiect fapte prin care, pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din anul 2009, au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni, care au fost folosite ulterior pentru plata unor servicii prestate în campania electorală. Anterior, în cursul lunii septembrie 2016, procurorii au dispus efectuarea urmăririi penale față de mai multe persoane, printre care Nastasia Gheorghe (la data faptei secretarul general al Ministerului Turismului) și Tarhon Victor (la data faptei președintele Consiliului județean Tulcea) pentru luare de mită, precum și față de Udrea Elena Gabriela pentru săvârșirea a cinci infracțiuni de spălare de bani. În urma probelor administrate ulterior au fost obținute probe noi cu privire la săvârșirea, de către Udrea Elena Gabriela, a două infracțiuni de instigare la luare de mită, pentru care se impune extinderea urmăririi penale", se arată în comunicatul de presă al procurorilor anticorupţie postat pe site-ul instituţiei.

Deputatul Elena Udrea le-a spus deputaților marți că ar face un bine dacă ar vota cererea DNA de urmărire penală pe numele său, spunându-le totodată colegilor că actualul Parlament ''este cel mai laș și nepregătit din istoria de după 1989''.

''Este ceva între la revedere și o slujbă de veșnică pomenire pentru actualul legislativ. Parlamentul acesta ales în 2012 este cel mai laș și nepregătit din istoria de după 1989. Dintr-un amestec de frică, incompetență și ignoranță, noi am permis ca această țară să fie acaparată de sistem. Am scăpat serviciile de sub control. Nu se mai poate respira în România fără ca un băiat cu ochi albaștri să fie implicat. Ne-am întors pe vremea lui Ceaușescu, totul este raportat la noua securitate'', a conchis Udrea.