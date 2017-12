Elena Udrea se crede femeia-politician neînţeleasă

22:28:45 / 03 Ianuarie 2014

Să mai şi râdem. Câteva bancuri

De 8 martie vine un membru PMP( Partidului Miscarea Populara), in fapt securişti sub acoperire, la Matrafox Șantaj Băsescu, cu un buchet imens de trandafiri: - Dom' preşedinte, să trăiţi, la multi ani! Pentru dv. am luat cel mai mare buchet de 8 martie! - Bă tâmpitule, ai înnebunit? Păi de 8 martie se dau flori la femei... ce, am faţă de femeie? - Nu, dom' preşedinte ... da' sunteţi totuşi cea mai mare curvă din România! Ne-ați intrecut așteptările. Vă mulţumim ... * Nuţy Udrea merge la ginecolog… Acesta o întreabă : - Domnisoara, aveti pierderi mari in timpul menstruatiilor? - Ei, da, asa … doua-trei sute mii de euro de euro!… * Un doctor avertizează cuplu prezidenţial, în urma unei operaţii uşoare pe care i-a făcut-o lui Nuţy Udrea: - E nevoie de 7 zile pentru însănătoşire, aşadar nu faceţi sex timp de o săptămână. - Ai auzit? îşi întreabă Nuţy Udrea, preşedintele. - Eu am auzit... dar se referea la tine, spune cu năduf Matrafox Șantaj Băsescu! * Nuţy Udrea e violată de zece bărbaţi. A doua zi face reclamaţie la poliţie. -Fiţi linistită, ii vom găsi pe toţi! -De ce pe toţi? Găsiţi-i doar pe al doilea si al treilea, de ei am eu nevoie!