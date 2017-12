Elena Udrea se face scriitoare. Dar nu în România

Elena Udrea ne-a demonstrat de-a lungul timpului că este multifuncțională. Nu s-a sfiit să dea cu mopul, să arate că stăpânește arta împăturirii sarmalelor, ori să călărească... îndeosebi caii. Ne-a arătat și că poate să cânte și nu s-a temut că va fi penibilă. A frământat pâine chiar dacă era încălțată în pantofi cu toc, iar exemplele ar putea continua. Acum Udrea ne șochează din nou. Vrea să scrie o carte. Fără a fi răutăcioși, putem spune cu inima deschisă că este un personaj politic care, probabil, are multe de spus. Ar fi frumos dacă ne-ar delecta cu povestea vieții ei. O așteptăm pe cea reală, nu pe cea pe care a lăsat-o să se vadă în spațiul public. De ieri, Elena Udrea se află în Maldive, unde și-a petrecut Revelionul alături de un grup de prieteni. Pe ultima sută de metri, fosta candidată la președinție a decis să-și însoțească mai mulți prieteni în vacanța pe care aceștia o plănuiseră cu mult timp înainte. Prin urmare, ieri, Elena Udrea s-a urcat în avion și după un zbor de opt ore a ajuns în… Paradis. Politicianul va profita de vacanță și pentru a începe să scrie o carte, spun surse politice, un proiect la care se gândește de mult timp, dar de care nu a avut timp să se ocupe până acum. Maldive are oare tratat de extrădare cu România? Ne întrebăm așa... pur și simplu, pentru că nu ne-ar fi mare mirarea să iasă la iveală marile tunuri de care este acuzată. Sau poate își face încălzirea pentru momente dificile? Până atunci însă, îi vom ura Elenei Udrea... spor la scris.