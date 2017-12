Elena Udrea se suie pe cal, vopseşte ouă, dar uită să se ocupe de turism

Revigorarea turismului litoral este una din priorităţile parlamentarilor social-democraţi constănţeni. În legislatura trecută, deputatul Eduard Martin şi fostul deputat, actual senator Alexandru Mazăre au fost promotorii proiectului legislativ prin care plajele să treacă la autorităţile locale, proiect care a fost reîntors de preşedintele Băsescu în Parlament. Reînfiinţarea Ministerului Turismului a fost un semnal pentru ceea ce însemna revigorarea acestui sector, însă ceea ce s-a făcut în nou înfiinţatul minister nu se ridică la nivelul aşteptărilor. Alexandru Mazare a declarat, ieri, că încă aşteaptă măsuri concrete din partea ministrului Turismului, Elena Udrea, şi nu campanii “lipsite de conţinut\". „Am văzut-o cu toţii pe ministrul Elena Udrea cum se suia pe cal, vopsea ouă şi fel de fel de lucruri. Aştept, măcar în ceasul al 12-lea, ca ministrul Turismului să vină cu măsuri concrete şi viabile. Aştept în primul rînd măsurile fiscale de care noi am făcut vorbire. Nu putem să avem turism competitiv cu TVA 16%, cînd vecinii bulgari au TVA 6% pentru serviciile turistice externe. Nu putem face turism atîta vreme cît profitul reinvestit este taxat la cota de 16%. Trebuie să fie 0%. Tot ceea ce investitorii cîştigă şi reinvestesc în turism trebuie să beneficieze de 0 impozitare“, a declarat Alexandru Mazăre. El a subliniat că o altă măsură ce ar putea fi adoptată se referă la găsirea de soluţii pentru a ajuta finanţările în turism. Senatorul constănţean apreciază că este nevoie să se creeze un fond prin care să se subvenţioneze creditele pentru investiţii în turism. „Trebuie să facem o politică coerentă pentru infrastructură. Nu putem face turism cît timp faci 6 ore cu trenul de la Bucureşti la Constanţa. Despre autostradă sau inelul de centură nu am mai auzit nimic. Dacă vrem să mergem în august din Constanţa pînă la Mangalia facem peste 2 ore. Eu aştept de la ministru aceste măsuri pentru revitalizarea turismului la malul mării“, a afirmat Alexandru Mazăre. În opinia parlamentarului constănţean, Udrea ar putea urgenta apariţia actului unic de control, pentru ca astfel să se evite asalturile intituţiilor de control asupra agenţilor economici. „Dacă Elena Udrea, ca ministru, nu înţelege să îşi asume acest pachet substanţial, atunci îl vom face noi, la nivelul PSD, voi vorbi şi cu colegii din Senat, îl vom introduce la vot şi ne vom declara noi promotorii turismului în România, fără acest spectacol pe care îl face Elena Udrea, lipsit de orice substanţă. Pînă acum nu am identificat nicio măsură reală care să ajute turismul în România. Numai lucruri superficiale şi de imagine. Este mult prea puţin“, a încheiat Alexandru Mazăre. La rîndul lui, Eduard Martin consideră că bugetul alocat Ministerului este exagerat. „Trebuie remarcat faptul că această criză economică se remarcă doar la nivelul ministerelor PSD. Ministerului Agriculturii i s-a redus bugetul semnificativ în sens negativ. Ministerul Mediului, la fel, şi-a pierdut o mare sumă din cea alocată în proiectul de buget iniţial, la fel ca şi lMinisterul Educaţiei. Acelaşi Guvern care vorbeşte de criză dă Ministerului Turismului, condus de Elena Udrea de la PD-L, un buget record. Nu cred că era nevoie de un asemenea buget impresionant. Se putea aştepta încă un an“, a declarat Edurad Martin.