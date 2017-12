Elena Vasile a renunțat la activitatea de clubbing

Balerina constănțeană Elena Vasile, care a coordonat, timp de trei ani, activitățile artistice și de PR ale clubului Crema din Mamaia, și-a suspendat cariera în acest domeniu. Cunoscută drept o bună organizatoare, implicată în proiecte estivale de divertisment foarte importante, Elena a ajuns la această decizie pe fondul unor neînțelegeri cu managementul clubului. „Colaborarea a încetat din cauza nerespectării clauzelor contractuale și a unor neînțelegeri profesionale apărute pe fondul unor probleme de comunicare. Activitatea era de asemenea solicitantă. Momentan sunt în discuție cu alte cluburi. Chiar de la începutul sezonului am primit mai multe oferte, însă am preferat să îmi respect angajamentul până la capăt. Cu toate acestea, am găsit de cuviință să renunț acum, pentru că situația mă dezavantaja. Voi anunța atunci când voi reveni în activitatea de clubbing”, a declarat, pentru cotidianul „Telegraf”, Elena Vasile.