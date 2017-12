Elev bătăuş, mutat la alt liceu

DIN NOU LA ŞCOALĂ

Elevul care a fost agresat în urmă cu aproape o lună, la ieşirea de la cursuri, a început să îşi revină şi merge din nou la şcoală. Mama liceeanului a depus plângere la poliţie împotriva celor doi agresori care i-au desfigurat fiul în bătaie. Femeia s-a prezentat şi la Serviciul de Medicină Legală Constanţa cu toate documentele care atestau vătămările suferite de fiul ei. Coform raportului medico-legal, Edvin Abdulachim a avut nevoie de nouă zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea vătămărilor suferite. Unul dintre agresorii lui Edvin este Tanzer Mustafa, elev în clasa a X-a, la Colegiul Comercial „Carol I“, iar cel de-al doilea este elev în clasa a VIII-a la Şcoala nr 6, din Constanţa. Mama băiatului, Eugenia Pârvu, spune că tatăl lui Tanzer Mustafa i-a promis că fiul său nu se va mai atinge vreodată de Edvin. Iniţial, Tanzer Mustafa le-a spus anchetatorilor că nu se afla în liceu la momentul agresiunii dar, ulterior, şi-a schimbat declaraţia şi a recunoscut că el este cel care l-a bătut pe Edvin Abdulachim. „Când m-am dus cu fiul meu la poliţie ne-am întâlnit cu cel care l-a bătut şi cu tatăl lui. Ne-a spus că îi pare rău şi că nu mai are ce să facă acum, însă tatăl lui m-a asigurat că fiul meu nu va mai avea probleme. Nu ştiu câtă încredere să am, pentru că nici prima dată nu l-a trimis nimeni să îl bată“, a declarat Eugenia Pârvu, mama elevului agresat.

SANCŢIUNI

În urma întrunirii consiliului profesoral al Colegiului „Carol I” s-a hotărât ca elevul Tanzer Mustafa să fie mutat la un alt liceu. „Împotriva elevului care face parte din această unitate de învăţământ s-a luat măsura mutării disciplinare, deoarece este clasa a X-a şi nu îl putem exmatricula, doar îl putem muta la un alt liceu. Acum este alegerea lui, în vederea unităţii către care se va îndrepta“, a declarat directorul adj. al Colegiului Comercial „Carol I”, profesor Violeta Zugravu. Liceeanul agresat mai acuză încă dureri de maxilar şi nu poate să mănânce din cauza loviturilor primite în zona feţei. Mama sa mai spune că s-a hotărât să nu-şi mai mute băiatul la un alt liceu. „Mai are dureri de maxilar şi în fiecare săptămână trebuie să mergem să continuăm tratamentul stomatologic pentru a nu-şi pierde cei doi dinţi. Am să îl las la acest liceu pentru că aici are o specializare, este clasa a X-a şi nu îl mai mut acum“, a adăugat mama băiatului. Edvin Abdulachim este elev în clasa a X-a A la Colegiul Comercial „Carol I“ şi a fost bătut de doi colegi, chiar în faţa liceului, la ieşirea de la cursuri. O ambulanţă l-a transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa cu doi sparţi, un ochi vânăt şi traumatisme cranio-faciale.