Elev constănțean admis la Cambridge

Ioan Ignat este elev în clasa a XII-a la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța și se mândrește deja cu un palmares bogat de premii și medalii obținute la competiții școlare internaționale. Cea mai recentă reușită a tânărului constănțean o reprezintă mențiunea obținută la Olimpiada Asiatică de Fizică (mai 2014), unul dintre cele mai grele concursuri de profil din lume. ”A fost prima participare a României la această olimpiadă, fiind invitată să concureze datorită rezultatelor obținute la olimpiadele internaționale din anii trecuți. Ne-am descurcat destul de bine pentru primul an și pentru nivelul competiției”, a povestit Ioan. Tânărul a fost premiat cu bronz tot în 2014, la concursul Romanian Masters of Physics, cele două premii din 2014 alăturându-se medaliilor de aur și argint pe care le-a câștigat la competițiile internaționale din anii precedenți. ”Am fost în doi ani, în 2012 și 2013, la Olimpiada Internațională Pluridisciplinară ”Tuymaada” din Yakutia, unde am luat două medalii de aur, am mai câștigat medalii de argint la Olimpiada UE de Științe, la Romanian Masters of Physics și la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori”, a spus constănțeanul. Toate acestea se adaugă numeroaselor premii și medalii obținute la fazele naționale ale concursurilor.

ADMIS DEJA ÎN MAREA BRITANIE Deși porțile universităților din România îi sunt deschise, Ioan își dorește să studieze în Marea Britanie, așa că a aplicat și a fost admis la câteva instituții de prestigiu. Singurul prag pe care îl mai are de trecut este să obțină cel puțin nota 9,50 la Bac. ”Am fost admis la Cambridge la un program de fizică și de la toamnă sper să studiez acolo. Este cea mai bună universitate dintre cele la care am fost admis”, a precizat Ioan. Tânărul povestește că în prezent este pasionat de optica fină, însă este convins că are încă multe de învățat și descoperit, iar pe parcursul facultății, viziunea sa despre fizică s-ar putea schimba. Pasiunea lui pentru această disciplină a apărut natural, povestește Ioan, așa că nu își amintește exact când și-a descoperit plăcerea de a participa la concursuri și olimpiade de profil. ”Am fost dintotdeauna un elev bun, iar la concursuri am început să particip de prin clasa a III-a. Cred că microbul fizicii îl am de prin clasa a VIII-a, când am descoperit cât de complex este domeniul”, a povestit Ioan.

PREGĂTIREA PENTRU OLIMPIADE Fiecare competiție internațională la care participă presupune ore întregi de pregătire, de cele mai multe ori individuală. ”Fiecare olimpiadă are stiluri diferite și subiectele sunt structurate altfel, așa că mă pregătesc rezolvând subiecte din anii trecuți. Ținând cont că fiecare subiect are cinci ore pentru rezolvare, petrec destul timp cu pregătirea olimpiadelor”, a spus Ioan. Deși s-ar putea crede că un olimpic internațional nu ar trebui să își facă griji cu privire la examenul de Bac, presiunea notei mari pe care trebuie să o obțină ca să devină student la Cambridge l-a determinat pe Ioan să caute un profesor care să îl coordoneze în pregătirea Bac-ului. ”Subiectele de la Bac sunt total diferite față de cele de la Olimpiadă. În afară de Limba română, subiectele mi se par atât de ușoare încât am tendința să evit unele lucruri care mi se par evidente, însă trebuie să fiu atent să scriu totul ca să nu fiu depunctat”, a spus constănțeanul. Referitor la subiectele de Limba română, Ioan a explicat că pregătirea examenului i se pare extrem de laborioasă, așa că a apelat la ajutorul unui profesor care să îl ghideze în studiu. ”Am nevoie de un profesor care să mă îndrume foarte clar pe ceea ce trebuie să învăț, pe toate detaliile și să mă pregătească pentru tot ceea ce se poate întâmpla la examen”, a explicat tânărul.