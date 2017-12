Elev constănțean admis la o universitate de top din SUA

Un tânăr constănțean care studiază la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) a reușit să fie admis la una dintre cele mai renumite universități din lume. Olimpicul internațional George Costin Dobrin, elev în clasa a XII-a, a fost admis la Columbia University din New York, așa cum visa încă de acum 2 ani. ”Am trimis aplicația către 10 universități din SUA pe 1 ianuarie și recent am primit vestea foarte bună de la Universitatea Columbia din New York că sunt un candidat foarte probabil de a fi admis în generația 2016 - 2020. De asemenea, am mai primit vestea că universitatea m-a ales într-un grup foarte restrâns - Science Research Fellows, în care sunt admiși 10 tineri din fiecare generație, cei mai buni pe domeniul științei, care formează acolo un grup de cercetare, iar facultatea îi sprijină pe studenți cu bani și bază materială de top ca să desfășoare orice cercetare doresc pe timp de vară”, a declarat, pentru ”Telegraf”, tânărul mircist. În plus, a primit oferta ca pe 9 aprilie să viziteze timp de 3 zile campusul, pentru a-i cunoaște pe profesori și pe actualii studenți, toate costurile fiind acoperite de universitatea americană. Visul lui Costin de a învăța în SUA l-a motivat să studieze în țara tuturor posibilităților încă de când a câștigat un premiu NASA și a ajuns pentru prima dată în America, așa că a aplicat și la alte universități de renume, precum Harvard, Princeton, University of Pensylvania, Stanford, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Yale și alte câteva instituții. Totuși, Columbia a fost prima opțiune în preferințele mircistului.

SISTEM DIFERIT DE ADMITERE Dacă la universitățile din România admiterea la facultate presupune depunerea unui dosar cu câteva acte și, în unele cazuri, susținerea unui examen, americanii au un sistem complet diferit. ”Ei numesc admiterea un proces holistic, prin care vor să descopere adevărata personalitate a studentului, completă și complexă, și nu consideră că doar dintr-un examen își pot crea o imagine suficientă pentru a lua deciziile acestea. De aceea, procesul de aplicație cuprinde un formular destul de lung de completat și un eseu pe o temă la alegere - parte comună a tuturor universităților. Eu am scris despre bucuria de a da și m-am referit și la plăcerea de a împărtăși cunoștințele, pe plan academic și științific”, a explicat tânărul. La toate universitățile a optat pentru studiul Științelor Pământului, iar la Columbia a fost admis la programul de Științele Pământului și Științele Mediului. El continuă astfel să se formeze într-un domeniu în care a arătat în ultimii ani că excelează, palmaresul său cuprinzând numeroase medalii, cele mai importante fiind argintul la Olimpiada Internațională de Științele Pământului (septembrie 2014 - Santander, Spania) și aurul la Olimpiada Internațională de Geografie (august 2015 - Tver, Rusia).

ACTIVITATE INTENSĂ DE VOLUNTARIAT Constănțeanul de 18 ani spune că nu doar cele 2 medalii i-au asigurat un loc la universitatea de top din SUA, la fel de importante fiind și notele la examenele americane pe care le-a susținut, dar și implicarea sa în activitățile de voluntariat. ”Ei vor să vadă cum îți petreci timpul și cât de util știi să îl administrezi, pentru că dacă arăți că ești o persoană responsabilă, care se poate împărți între studiul pentru olimpiade și alte activități complet diferite, desigur și la facultate vei putea contribui în campus, și în societate, aducând un plus vieții universitare”, a subliniat Costin. Mircistul, care face parte din asociația Interact, a reușit în timpul liceului să-și dedice timpul activităților extrașcolare, în domeniul științific reușind să participe și să câștige premii la concursurile de design NASA, încă din clasa a VII-a, dar și la activități de voluntariat în cadrul clubului Interact Pontus Euxinus.

CONCURENȚĂ ACERBĂ

Dacă, la universitățile din România, 6 - 7 tineri pe un loc înseamnă o concurență mare, pentru titlul de student la Universitatea Columbia din New York se luptă 35.000 de tineri din întreaga lume, dar mai puțin de 2.000 de candidați sunt admiși. Răspunsurile de la toate cele 10 universități din SUA le va primi în câteva zile, iar el va trebui să aleagă una din aceste instituții până la 1 mai. Deși Columbia este prima sa opțiune, tânărul spune că, dacă va fi admis și la alte universități, va analiza foarte bine fiecare ofertă. ”În paralel cu aplicația, am trimis și o cerere pentru bursă, în care le-am povestit despre situația mea financiară, iar răspunsul îl voi primi pe 1 aprilie. Ținând cont că un an de studiu este 50.000 de dolari și că am primit răspunsul academic că sunt admis, sunt convins că, dacă le-a plăcut de mine așa de mult încât să mă cheme la ei și să-mi dea răspunsul mai înainte de data stabilită, sunt încrezător că voi primi bursa aproape totală”, a mărturisit Costin. Mircistul își dorește să continue studiile până la nivel de doctorat în SUA și se vede profesor universitar peste hotare, dar, în același timp, încă nu exclude posibilitatea de a se întoarce în țară.