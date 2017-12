Elev constănţean admis la patru universităţi din Anglia

Constanţa are copii excepţionali! Nu o dată au dovedit-o rezultatele pe care le-au obţinut la nivel naţional, dar mai ales la nivel internaţional. Succesul lor s-a datorat pasiunii pentru o anumită disciplină în învăţământ, fie că a fost vorba de matematică, limba română, biologie, desen sau chiar plăcerea de a mânui un instrument. Au văzut că au potenţial, şi-au dorit să se numere printre cei mai buni şi, de cele mai multe ori, au reuşit să se poziţioneze pe primele locuri la competiţii. Din păcate sau din fericire, depinde din ce perspectivă e privită problema, cei mai mulţi dintre aceşti tineri preferă să plece să studieze departe de casă, în străinătate, şi apoi chiar să se stabilească în afară. Din liceele de prestigiu din Constanţa unde sunt cei mai mulţi olimpici, cum sunt Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „Ovidius”, Liceul Teoretic „Traian”, Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” sau Liceul Internaţional de Informatică, cel puţin un elev este admis la o universitate de renume din afară.

RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ! Directorul Liceului Teoretic „Ovidius”, prof. Cristina Anghel, a spus că, şi în acest an, cel puţin 20 de elevi de clasa a XII-a şi-au exprimat intenţia de a pleca la studii peste hotare. „Anul trecut, cel puţin zece elevi au şi reuşit să fie admişi la universităţi din străinătate”, a declarat prof. Anghel. Un alt exemplu care dovedeşte că avem copii cu potenţial s-a petrecut în urmă cu doi ani. Dintr-o clasă de 30 de elevi a Liceului Internaţional de Informatică, 20 de olimpici au reuşit să fie admişi la universităţi din ţări precum Germania, Anglia sau Danemarca.

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DIN ANGLIA Printre elevii constănţeni merituoşi care vor să plece să studieze peste hotare este şi Iani Alexandru Cucliciu, aflat în clasa a XII-a la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, la specializarea chitară. Este pasionat de chitară şi îşi doreşte să devină un muzician în adevăratul sens al cuvântului pentru că, spune el, doar universităţile din străinătate îl pot ajuta să înveţe mult mai multe lucruri decât ceea ce ştie deja şi poate face performanţă. A ales instituţiile de învăţământ din Anglia pentru că acolo a găsit universităţi cu specializarea pe care şi-a dorit-o, respectiv chitară. În toamna anului trecut a aplicat la patru universităţi din Marea Britanie (University of West London, University of East London, Middlesex University şi The Institute Contemporary Music Performance). A reuşit la toate patru, dar a ales University of West London şi Facultatea Tech Music, cu specializarea muzică contemporană - chitară. „În noiembrie 2013 am avut admitere. Am avut diferite probe teoretice, dar şi de practică, de interpretare instrumentală. Printre altele, a trebuit să dovedesc că ştiu să citesc şi partituri la prima vedere. Am trecut de toate probele. Am ales University of West London pentru că e mai dotată şi, după părerea mea, are profesori mai buni”, a spus tânărul muzician.

DE LA CHITARĂ CLASICĂ LA CHITARĂ ELECTRICĂ Acum, următorul obiectiv al lui Alexandru este să obţină bursă pentru plata studiilor universitare, care nu sunt deloc ieftine - 18.000 de lire sterline pentru trei ani de studiu. Prin intermediul internetului, a trebuit să trimită o creaţie muzicală proprie cu care va încerca să-i impresioneze pe profesorii Facultăţii Tech Music. El a făcut o versiune proprie a piesei „Fuoco“ a lui Roland Dyens şi a trimis-o deja în Anglia. Alexandru s-a folosit de chitara electrică pentru versiunea sa a piesei, în timp ce varianta originală este pe chitară clasică. Elevul a încărcat inclusiv pe www.youtube.com varianta sa, care poate fi accesată pe link-ul http://www.youtube.com/watch?v=p_lINjTKl3k. Următorul pas este să se prezinte în faţa profesorilor englezi şi să cânte live. La fel vor proceda şi ceilalţi candidaţi. Toţi vor concura pentru o singură bursă pusă la dispoziţie pentru specializarea muzică contemporană - chitară. Tânărul nu ştie încă data, pentru că nu s-a stabilit, în schimb i s-a spus că trebuie să plece în Anglia pe la finele lui iunie, chiar începutul lui iulie. Din acest motiv, el nu va putea fi prezent la sesiunea din vară a Bacalaureatului şi va participa la sesiunea specială a examenului maturităţii, care va începe în 17 mai, cu înscrierea participanţilor.