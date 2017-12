Elev tîlhărit în toaleta şcolii

Al doilea autor al unei tîlhării petrecute într-un liceu constănţean, a fost prins, ieri, de poliţiştii Secţiei 4. Potrivit oamenilor legii, în prima lună a acestui an, Marius P, de 16 ani, din Năvodari, elev la Grupul Şcolar "Emil Palade" Constanţa a rămas fără telefonul mobil marca Nokia 3120. Elevul se afla în toaleta şcolii, cînd a fost atacat de un coleg de liceu, Claudiu C. de 17 ani şi vărul acestuia, Iulian Babaşa, de 22 de ani, ambii din Basarabi. Cei doi au intrat peste el în cabină şi după ce l-au lovit, i-au furat telefonul mobil. "Cu o pauză înainte, a venit Claudiu la mine în clasă. S-a învîrtit pe acolo, cred că se uita după vreun telefon. În pauza următoare, l-a chemat şi pe vărul lui şi au venit peste mine, în toaletă. Vărul lui Claudiu m-a lovit, mi-au luat telefonul mobil şi au fugit", a povestit elevul jefuit. La puţin timp după tîlhărie, poliţiştii l-au reţinut doar pe colegul lui Marius, care a recunoscut şi i-a înapoiat mobilul. Vărul său, Iulian Babaşa a dispărut de la domiciliu, el fiind dat în urmărire generală. Potrivit poliţiştilor, după cele întîmplate, bărbatul ar fi plecat la muncă în Franţa, de unde s-a întors în cursul săptămînii trecute. Iulian Babaşa va fi prezentat Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa, cu propunere de arestare preventivă, sub aspectul comiterii infracţiunii de tîlhărie.