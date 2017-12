Elevă băută

Din cauza unei decepţii sentimentale, o elevă de 13 ani din localitatea constănţeană Murfatlar a ajuns, vineri după-amiază, la spital, după ce a băut alcool în compania unei prietene. Medicii au aflat de la colega elevei ameţite de alcool că Alexandra B. a băut acasă la ea o cană cu ţuică, iar în drum spre şcoală i s-a făcut rău. Speriată, prietena Alexandrei a mai chemat o amică şi împreună au dus-o la şcoală. „Eleva era în stare de ebrietate, vorbea incoerent şi am chemat salvarea. Nu ne explicăm motivul pentru care eleva a ajuns în această stare, deoarece are o familie stabilă, fără probleme şi este un elev destul de bun la învăţătură. În acest caz se va întruni comisia de disciplină pentru a se stabili ce măsuri vor fi luate. Oricum vom apela la un psiholog pentru cosilierea elevei“, a declarat directorul Liceului Teoretic Murfatlar, profesor Cleopatra Creangă. Adolescenta, elevă în clasa a VII-a la Liceul Teoretic Murfatlar, a rămas sub observaţie medicală în Clinica de Pediatrie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.