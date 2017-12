Elevă de clasa a XII-a - şi premiantă, şi ajutor pentru părinţi

Performanţele se obţin atunci când există ambiţie, perseverenţă, dorinţă de muncă şi de a cunoaşte cât mai multe. Un exemplu în care aceste calităţi s-au îmbinat armonios este Ioana Popa, de 18 ani, cea mai bună elevă de la Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” din Constanţa - o fată cu chip angelic şi o fire modestă, ce provine dintr-o familie cu posibilităţi extrem de reduse. Părinţii ei locuiesc în satul Borduşani, judeţul Ialomiţa. Ei au îndrumat-o să vină la Constanţa pentru că în localitatea lor nu avea prea multe posibilităţi pentru a evolua. Mai are şi doi fraţi, unul de 22 de ani, care lucrează în Constanţa, şi altul de 13 ani, care locuieşte cu părinţii. În oraş stă la o mătuşă, care are grijă să-i ofere un acoperiş deasupra capului şi o masă caldă.

ŞCOALA - A DOUA CASĂ Ioana este elevă în clasa a XII-a, la specializarea tehnician analize în produse alimentare, şi se susţine financiar singură, din bursa „Bani de liceu”, de doar 180 de lei. Ea este cea care îşi ajută părinţii, deşi ar fi trebuit să fie invers. Odată chiar a cumpărat o geacă pentru fratele mai mic, care nu avea cu ce să se îmbrace iarna. Acasă ajunge rar, iar părinţii o vizitează la fel de rar pentru că drumul este costisitor, dar spune că s-a obişnuit la Constanţa şi îi place. Pentru ea, şcoala a devenit o a doua casă. În ciuda distanţei, dar şi a neajunsurilor, Ioana a reuşit să treacă peste toate greutăţile şi barierele vieţii pentru că pune pasiune în tot ceea ce face. În vară chiar a muncit la o patiserie în Costineşti. Nu i-a fost deloc uşor, dar îşi propusese să-şi cumpere un laptop ca să o ajute să studieze mai bine, fiind în an terminal. A reuşit să-şi atingă obiectivul şi a fost foarte fericită. „Mi-am cumpărat mai multe lucruri din banii pe care i-am strâns în vară şi mi-am ajutat şi părinţii”, a mărturisit eleva. Cât despre Bac-ul ce o aşteaptă la vară, a spus că nu are emoţii şi se simte pregătită, mai puţin la matematică, unde trebuie să mai lucreze.

UN COPIL CUM RAR ÎNTÂLNEŞTI Profesorii şcolii au doar cuvinte de laudă la adresa ei. Anul trecut a reuşit performanţa de a ajunge la faza naţională a Olimpiadei de Religie care s-a desfăşurat la Oradea. Diriginta, care totodată este şi îndrumătorul ei de la şcoală, prof. Maria Oatu, este cea care i-a descoperit pasiunea pentru religie, fiind şi profesor de religie. Ea a declarat că la testul iniţial s-a descurcat foarte bine şi a demonstrat că are cunoştinţe în plus faţă de alţi colegi. Ioana a fost singura reprezentantă din judeţul nostru pe care pasiunea pentru religie a purtat-o pe culmile înalte ale studiului. Nu vrea să se oprească aici. În acest an se va înscrie din nou pentru a participa la Olimpiada de Religie. „Din cauza unor probleme de sănătate eu nu am putut să o îndrum cum aş fi vrut, dar anul acesta va fi diferit. Ne vom înscrie, din nou, la Olimpiada de Religie, pentru că îşi doreşte. Ea şi-a propus să ajungă la faza naţională şi să câştige un premiu”, a declarat prof. Maria Oatu.

GRIJĂ FAŢĂ DE SEMENI Nu are doar rezultate foarte bune la învăţătură. Şi atitudinea ei faţă de studiu, precum şi faţă de oameni este diferită de cea a colegilor săi, mult prea puţin preocupaţi de şcoală. „Este foarte serioasă şi ambiţioasă, ceea ce nu prea se mai găseşte în generaţiile actuale de copii. Îşi dă foarte mult interesul pentru şcoală. Este un copil cu foarte multe calităţi, sare imediat în ajutorul celorlalţi. Mai rar astfel de tineri”, a declarat diriginta. Îi place să se implice în orice fel de proiecte, îndeosebi în cele ce vizează materiile care îi plac mai mult: religia, istoria, limba română şi muzica. Alături de profesoara de istorie Nicoleta Iosif, a obţinut numeroase premii la concursuri şi competiţii.

Participare la „Comenius”

O veste bună pentru Ioana este că ea a fost inclusă într-un lot de elevi care alături de câţiva profesori ai liceului vor pleca, astăzi, în Grecia, printr-un proiect „Comenius” - „Meserii tradiţionale şi dobândirea de deprinderi pentru meserii noi”. Acolo va rămâne mai multe zile şi va participa la un schimb de experienţă cu alţi elevi de la unităţi de învăţământ din Bulgaria, Polonia, Italia, Franţa, Grecia şi Turcia. „Am emoţii, este pentru prima dată când plec din ţară. Abia aştept să plecăm. Voi vedea alte locuri, alţi oameni. O să fac multe poze”, a mărturisit Ioana. Oricine vrea să o sprijine financiar pe Ioana să-şi continue studiile, cu atât mai mult cu cât pentru ea urmează o perioadă grea şi costisitoare, poate lua legătura cu reprezentanţi ai conducerii liceului la numărul de telefon 0341/427.402 sau poate suna la redacţia cotidianului „Telegraf” - 0241/488.340.