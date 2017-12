Elevă lovită de mama colegului de clasă

Violenţa în şcoli este un fenomen care, în ultimii ani, a luat amploare. Dacă în trecut principalii vinovaţi erau elevii sau un cadru didactic pentru care bătaia era, încă, ruptă din Rai, mai nou, se pare că şi părinţii încep să apeleze la lovituri pentru a-şi impune punctul de vedere asupra colegilor de clasă al propriilor copii. O mamă din localitatea constănţeană Ghindăreşti acuză un alt părinte că i-ar fi lovit fata, aflată în clasa I la Şcoala Gimnazială Ghindăreşti. „În prima săptămână de şcoală, învăţătoarea mi-a spus că fata mea, împreună cu o colegă, i-ar fi tras pantalonii în jos unui băiat din clasă. Am aşteptat ca mama copilului respectiv să vină la mine şi să vorbim, ca între adulţi. În loc să vină să vorbească cu mine, celălalt părinte a preferat ca, la începutul acestei săptămâni, să vină la şcoală şi s-o urechească şi s-o îmbrâncească pe fată”, a povestit Sofia Vartolomei. Femeia a adăugat că a încercat să discute despre acest subiect cu învăţătorul de la clasă, şi cu directorul unităţii de învăţământ, însă fără folos. „Părintele băiatului a intrat, în pauză, în clasă şi mi-a lovit copilul”, a mai spus, revoltată, Sofia Vartolomei.

ANCHETĂ ÎN DERULARE Directorul unităţii de învăţământ, Adrian Ţacu, a declarat că incidentul a fost discutat în cadrul şedinţei cu părinţii care a avut loc ieri. „Din informaţiile pe care le deţin, părintele băiatului s-a aflat în acea zi la şcoală pentru a vorbi cu învăţătorul despre situaţia şcolară a copilului său. Cadrul didactic a lipsit din clasă câteva minute, pentru a aduce catalogul, dar când a revenit în clasă situaţia era normală”, a declarat directorul Ţacu. El a adăugat că a îndrumat-o pe mama fetei către Poliţie, pentru a depune plângere împotriva pretinsului agresor. „Dacă se dovedeşte că fata a fost lovită de părintele colegului de clasă, atunci poliţiştii vor lua măsurile care se impun”, a spus managerul Şcolii Gimnaziale Ghindăreşti. La rândul său, inspectorul şcolar general din cadrul Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, prof. dr. Răducu Popescu, a declarat că a fost demarată o anchetă în acest caz. „Contăm pe sprijinul comunităţii locale şi al colectivului de profesori pentru a afla adevărul. Dacă se constată că a fost neglijenţă din partea colectivului didactic, vom lua măsuri”, a spus prof. dr. Popescu.