Eleva România, corigentă la digitalizare

România are deja construite autostrăzile digitale, dar trebuie să punem maşini pe acestea, să avem obiective, să ştim cum să mergem de la punctul A la punctul B, a declarat, joi, preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Sergiu Oprescu - „Noi credem că este nevoie de educaţie digitală în România. Impactul unei guvernări de gen trebuie să aibă un sens. Din păcate, România se înscrie pe ultimele locuri în oricare dintre studiile de specialitate pe tema digitalizării. O ţară care are un nivel ridicat de digitalizare îşi poate creşte PIB-ul potenţial. Poate să colecteze la bugetul statului mai mult decât ţările care au un nivel scăzut de digitalizare. Noi, în această zonă, avem autostrăzile digitale construite deja. Mai trebuie să punem maşinile“. Potrivit oficialului ARB, România trebuie să crească numărul de absolvenţi în ştiinţe, inginerie şi matematică, pentru a putea performa din punct de vedere al digitalizării - „Noi, cei din sistemul bancar, putem să fim facilitatori, nu neapărat lideri ai schimbării. Suntem foarte bine dezvoltaţi digital“. La nivel internaţional există o serie de cercetări care analizează gradul de digitalizare al unei ţări, iar în aceste ierarhii România se situează pe ultimele locuri. Astfel, într-un studiu întocmit de ONU în 2018, ţara noastră se clasează pe locul 67 din 193 de state, dar pe ultimul loc în cadrul ţărilor membre ale Uniunii Europene (UE). De asemenea, în raportul DESI din acest an, România se află pe poziţia 28 din 28, în timp ce în clasamentul IMD World 2018 ne aflăm pe locul 54 din 63 de ţări, la nivel mondial, respectiv pe penultimul loc în rândul statelor comunitare.