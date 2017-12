Eleve ale Colegiului „Mircea”, bursiere la International University of Bremen

Elevii Colegiului „Mircea cel Bătrîn” din Constanţa cîştigă burse de mii de euro în străinătate. Cristiana Lungu şi Andra Stroe, actualmente aflate în clasa a XII-a, au fost admise la două facultăţi ale International University of Bremen. Cristiana Lungu a intrat la Facultatea de Medicină, secţia de biologie moleculară, iar Andra Stroe la Facultatea de Astrofizică, geologie şi fizică. Cele două eleve „mirciste” au trecut printr-o procedură de admitere destul de laborioasă, care a presupus evaluarea cunoştinţelor lor de limba engleză şi limba germană, verificarea performanţelor atinse în cadrul diferitelor olimpiade şi concursuri, precum şi prezentarea unui eseu privind argumentarea opţiunilor făcute. Comisiile de admitere în prestigioasa universitate, au decis acceptarea celor două eleve cu statutul de bursieri de merit. Bursele se ridică, fiecare, la valoarea de 10.000 euro. International University of Bremen este un satelit al Rice University din Statele Unite ale Americii, fiind o universitate de cercetări a Europei care are parteneriate cu firma Shell şi Asociaţia Spaţială Europeană.