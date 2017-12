Eleve constănţene olimpice la lingvistică

Lingvistica este o disciplină care nu se studiază la clasă nici în gimnaziu şi nici în liceu, însă două eleve de clasa a VI-a de la două şcoli din Constanţa au reuşit performanţa de a obţine rezultate foarte bune la Olimpiada Naţională de Lingvistică „± Poezie”, destinată elevilor de clasa a V-a şi a VI-a, care s-a desfăşurat, între 25 şi 27 aprilie, la Focşani. La concurs au fost mai multe tipuri de subiecte: de lingvistică, de matematică şi limba română, care au testat logica şi perspicacitatea participanţilor. Andrada Albu este elevă la Liceul Teoretic „Traian” şi a obţinut 92,5 puncte (din totalul de 100) şi un premiu special pentru rezultatul ei. Este un copil care face parte din cercul de excelenţă de matematică, face cursuri de vioară şi practică şi volei. Despre timp liber, recunoaşte că nu prea are. Eleva a spus că subiectele de la olimpiadă i s-au părut uşoare şi de aceea nu i-au pus prea mari probleme. „A fost o experienţă frumoasă pentru mine. A fost prima participare la o competiţie naţională şi vreau să o repet”, a spus eleva. Mama Andradei, Daniela Albu, a mărturisit că este mândră de copila sa şi speră să obţină în continuare rezultate foarte bune la competiţiile viitoare. Cea de-a doua participantă la naţionala de lingvistică a fost Alexandra Stan, elevă la Şcoala Gimnazială „G. Enescu” din Năvodari. Ea a obţinut 88 de puncte (din totalul de 100). „Subiectele de limba română şi lingvistică au fost frumoase, în schimb cele de matematică au fost mai grele. Mi-au plăcut foarte mult şi oraşul, dar şi vizitele pe care le-am făcut la diferite obiective din oraş”, a spus eleva. Şi mama Alexandrei, Cornelia Stan, a spus că fiica ei a participat, anul trecut, la faza naţională a Olimpiadei de limba română de la Iaşi, unde de asemenea a avut rezultate foarte bune.