Eleve din Marea Britanie, vaccinate împotriva cancerului cervical

Mii de eleve din Marea Britanie vor fi vaccinate, începînd din această lună, împotriva virusului care duce la apariţia cancerului cervical, boală transmisă prin contact sexual neprotejat. Toate elevele de 12 şi 13 ani vor putea beneficia de vaccinul gratuit la şcoală, în vreme ce fetele mai mari vor fi incluse în program începînd cu anul viitor. Reprezentanţii Serviciului Naţional de Sănătate (NHS) au spus că vaccinul este mai eficient atunci cînd este administrat fetelor de 12 sau 13 ani, înaintea de începerea vieţii sexuale. Criticii programului au catalogat iniţiativa NHS drept “un vaccin pentru sex”, care poate încuraja minorele să-şi înceapă viaţa sexuală mai devreme. Ministrul Sănătăţii Publice, Dawn Primarolo, a spus însă că vaccinarea adolescentelor împotriva virusului HPV, care duce la apariţia cancerului cervical, este un pas crucial în salvarea a aproximativ 400 de vieţi în fiecare an. Elevelor li se vor administra trei doze din vaccin, pe parcursul a şase luni. Fetele care au peste 16 ani nu vor avea nevoie de acordul părinţilor pentru vaccinare. Programul va include în jur de 300.000 de fete, cu vîrste cuprinse între 12 şi 13 ani din toată Marea Britanie. Pînă în 2011 vor fi vaccinate aproximativ două milioane de adolescente, inclusiv cele de peste 13 ani.

Profesorul Paul Yeo, de la Facultatea de Medicină şi Sănătate a Universităţii din Durham, a spus că ar trebui vaccinaţi şi băieţii, deoarece sînt purtătorii acestui virus. “Prin nevaccinarea băieţilor, lăsăm o potenţială masă de indivizi infectaţi ce ar putea transmite boala femeilor, mai tîrziu”, a spus Yeo. Reprezentanţii Institutului Creştin, o fundaţie religioasă, sînt de părere că minorii ar trebui încurajaţi să nu facă sex, în loc să li se administreze acest vaccin. “Le transmitem un mesaj complet greşit. Este timpul să le redăm copiilor noştri inocenţa”, a declarat directorul fundaţiei, Colin Hart. Cancerul cervical duce la moartea a aproximativ 800 de femei pe an în Marea Britanie şi a 300.000 de femei pe an la nivel mondial. Femeile sînt sfătuite să-şi facă teste de identificare a bolii, în mod constant, deoarece cancerul cervical are mari şanse de vindecare dacă este descoperit din stadiu incipient.