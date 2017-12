Elevi care au garantat un loc de muncă de pe băncile școlii

Elevii care nu își doresc neapărat o diplomă de facultate, ci vor să câștige bani cât mai devreme caută să învețe sudură, mecanică sau artă culinară, pentru a-și asigura un loc de muncă. În județul Constanța, pentru anul școlar 2016 - 2017 sunt disponibile 960 de locuri la școlile profesionale care îi pregătesc pe elevi să cunoască o meserie. ”Școala profesională are în centrul său valorizarea meseriei și poate asigura tinerilor un viitor corect, echitabil și eficient. Din experiența anilor anteriori, cele mai căutate domenii sunt cel auto sau turism și alimentație publică, însă pentru toate domeniile se găsesc doritori. Fiecare își evaluează talentul, evaluează ceea ce vede în familie, în jurul său, în comunitate și am marea speranță că fiecare din acești tineri își va alege la o vârstă fragedă - 15 ani - meseria care i se potrivește”, a precizat directorul general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, Gabriela Bucovală, la deschiderea târgului ofertelor educaționale care are loc la Maritimo Shopping Center. Inspectoratele școlare suplimentează clasele pentru cele mai căutate meserii, însă, acolo unde concurența este mare, s-au introdus examene de admitere.

PERMIS AUTO GRATUIT Profesori ai Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Constanța spun că există două specializări la școala profesională - mecanic auto și tinichigiu - vopsitor auto, iar durata școlii profesionale e de 3 ani. Tot ei precizează că specializarea de mecanic este cea mai râvnită, și este de înțeles de ce. Cadrele didactice spun că elevii sunt atrași de practica în service-uri binecunoscute din oraș, dar și de faptul că li se oferă permis auto categoria B și C gratuit.

BUCĂTAR PE NAVE DE CROAZIERĂ Și la școlile care pregătesc viitori master-chefi cererea este mare, mai ales că piața de muncă este ofertantă, iar absolvenții își găsesc ușor de lucru în restaurante din țară sau din străinătate. Victoria, o tânără care învață în clasa a X-a, a descoperit de mic copil că are talent de bucătar. Acum urmează cursurile Liceului Tehnologic ”Gheorghe Miron Costin” pentru ca pe viitor să poată munci ca bucătar pe nave de croazieră. ”Mi-aș dori să lucrez ca bucătar pe o navă de croazieră, pentru că se câștigă mai mult și îmi place. Momentan fac practică la hotelul Ibis, iar pe timpul verii am lucrat ca ospătar”, a precizat eleva. De pe urma școlilor profesionale au de câștigat și firmele care îi primesc pe elevi să facă practică. ”La Liceul Tehnologic ”Gh. Miron Costin”, pentru anul școlar care urmează avem o clasă de bucătari și una de brutari patiseri. Colaborăm cu agenți economici cunoscuți din oraș - Dobre și fiii, restaurantul Rovas, hotelul Ibis, unde copiii fac practică și dobândesc competențele specifice acestei meserii. Elevii își doresc să devină bucătari deoarece se pot angaja destul de ușor după ce termină și este o meserie în care se câștigă destul de bine”, au spus reprezentanți ai școlii. Angajatorii îi urmăresc pe parcursul celor 3 ani de studiu, apoi îi aleg pe cei mai buni să facă parte din echipa lor.

VIITOR ÎN STRĂINĂTATE Marius, spre exemplu, este elev în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic ”C.A. Rosetti” și are deja garantat un loc de muncă stabil. ”Când termin școala voi ajunge sudor în Șantierul Naval Constanța. Fac practică acolo două zile pe săptămână. Mi s-a spus că sunt destul de bun și voi fi angajat. Sper să câștig 1.700 de lei pentru început. Când voi căpăta destulă experiență, cred că voi pleca în străinătate, pentru că se plătește mult mai bine”, a declarat Marius Pavel.

...ȘI BURSĂ DE 200 DE LEI Elevii care urmează cursurile unei școli profesionale cu o durată de 3 ani primesc din partea statului câte 200 de lei pe lună. „De la an la an, numărul elevilor care au dorit să vină să învețe în școala profesională a crescut. Elevii primesc lunar bursa profesională de 200 de lei, cu condiția să nu aibă absențe și abateri disciplinare. Noi avem absolvenți care sunt deja angajați în Șantierul Naval și care încă de la debut au primit un salariu mai mare decât al unui profesor debutant din învățământ”, a subliniat directorul Liceului ”C.A. Rosetti”, Elvira Nica. La evenimentul de deschidere a târgului educațional la care și-au prezentat oferta școlile profesionale a participat și prefectul județului Constanța, Adrian Nicolaescu. ”Această preocupare de a da un sens învățământului profesional este în beneficiul economiei țării noastre, dar în special în beneficiul tinerilor”, a spus prefectul. Elevii de gimnaziu și liceu pot participa și în următoarele săptămâni la târgurile ofertelor educaționale, care se vor desfăşura pe secţiuni de interes, după cum urmează: târgul şcolilor profesionale - pe 24 aprilie, orele 10.00 - 22.00, târgul liceelor teoretice - pe 26 martie, orele 10.00 - 22.00, și târgul liceelor tehnologice - pe 23 aprilie, orele 10.00 - 22.00, toate la Maritimo Shopping Center.