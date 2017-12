Elevi constănţeni, laureaţi la un concurs naţional de literatura română

În perioada 31 aprilie-3 mai 2009, s-a desfăşurat, la Iaşi, faza naţională a Concursului Naţional de Limba şi Literatura Română „Ionel Teodoreanu”, ediţia a IV-a, la care au participat aproximativ 200 de elevi de clasele a V-a şi a VI-a, din întreaga ţară. Lotul judeţului Constanţa, format din patru elevi, a avut o participare de excepţie, în primul rînd prin obţinerea locului I, la clasa a V-a, de către Oana Butunoiu, de la Şcoala cu clasele I-VIII „Gala Galaction” Mangalia, pregătită de prof. Elena Petcu. Lucrarea Oanei a impresionat Comisia Centrală de Evaluare, care i-a acordat, în plus, şi un premiu special pentru creativitate şi imaginaţie. Succesul elevilor noştri a fost completat de menţiunile obţinute de Agnes Maria Morariu, elevă în clasa a V-a la Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa, prof. îndrumător Alina Trache, şi de Elif Memet, elevă în clasa a VI-a la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 12 „Bogdan Petriceicu Haşdeu” Constanţa, prof. îndrumător Elena Jiga, precum şi de premiul special acordat lui Andrei Creţu, elevul prof. Luiza Vişinescu, de la Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa. „Faptul că am cîştigat unul dintre cele două premii I şi că toţi cei patru membri ai lotului nostru s-au întors de la Iaşi încununaţi de lauri este o recunoaştere a spiritului competitiv şi a valorii profesorilor de limba şi literatura română din judeţul Constanţa, care s-au implicat cu maxim de seriozitate în desfăşurarea tuturor etapelor Concursului Naţional „Ionel Teodoreanu”. Astfel, am avut posibilitatea de a-i selecta, pentru a ne reprezenta la faza naţională, pe cei mai valoroşi dintre copii, care şi-au dovedit, într-o competiţie cu cei mai buni dintre cei cei buni, talentul, inspiraţia şi, mai ales, pasiunea pentru studiul limbii şi literaturii române”, a declarat inspectorul şcolar de specialitate ISJ Constanţa, Corina Cuşa.