Elevi de la Colegiul Economic Mangalia, practică pe bani europeni

Colegiul Economic Mangalia a câștigat finanțarea proiectului de mobilitate Eramus+ ”Skills and professional competence in gastronomy depth by European placement” (Abilități și competențe profesionale în gastronomie, aprofundate prin plasament european), care va fi implementat în perioada mai - iunie 2017. Astfel, timp de 3 săptămâni, viitorii absolvenţi de liceu tehnologic se vor forma profesional în concordanță cu cerinţele de pe piaţa forţei de muncă din domeniul alimentației și turismului. ”Prin efectuarea stagiilor de pregătire practică în întreprinderi de specialitate din cele mai puternice industrii de turism din Europa și din lume - Spania și Cipru, ne vom îndeplini principala ţintă strategică din Planul de Acțiune al Școlii - corelarea pregătirii profesionale a absolvenţilor cu cerinţele pieţei muncii. Vom crea astfel un model de abordare a formării iniţiale de specialitate, cu rol multiplicator şi formator pentru viitoarele generaţii de absolvenţi”, se precizează într-un comunicat de presă al instituției. În proiect sunt implicați 32 de elevi, 18 din clasa a X-a (ciclul inferior al liceului), filieră tehnologică, domeniul de pregătire generală-alimentație, și 14 elevi din clasa a XI-a (ciclul superior al liceului), calificarea Organizator banqueting. Stagiile de pregătire practică se vor desfășura în unități hoteliere partenere ale organizațiilor intermediare, cu care au fost încheiate contracte de colaborare.