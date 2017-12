Elevi din patru comune au „asaltat” Acvariul

Programul educativ „Mergem la muzeu”, iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), destinat copiilor din mediul rural, a adus, ieri, aprox. 200 de elevi din localităţile Grădina, Ostrov, Mereni şi Pecineaga. Copiii au venit într-o excursie, în Constanţa, pentru vizite la Delfinariu, Acvariu, Planetariu şi Microrezervaţia din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa şi la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Vremea bună a ţinut cu organizatorii şi elevii au fost încântaţi de obiectivele incluse în programul autorităţilor. Pentru o parte dintre copiii prezenţi, vizita la Planetariu şi la Muzeul de Istorie a fost o experienţă nouă, în schimb pentru alţii a fost o modalitate de a observa noutăţile oferite de obiective. „La Acvariu am văzut o mulţime de peşti coloraţi, a fost foarte interesant! Am fost şi la Muzeul de Istorie! A fost pentru a doua oară, doar că de data asta a fost mai interesant pentru că am avut şi ghid care ne-a explicat lucrările pe care le-am văzut. Am rămas plăcut impresionată de tot ce am văzut în excursie”, a declarat Laura Isabela Sidor, elevă în clasa a VI-a la Şcoala cu clasele I-VIII din Grădina. Elevii din Grădina au fost însoţiţi de câteva cadre didactice care au supravegheat ca activitatea să se deruleze fără incidente. „Aceste acţiuni ale CJC au devenit o obişnuinţă pentru noi. Copiii participă la programele CJC pentru a şasea sau a şaptea oară. În afara celor cinci obiective incluse în acest program al autorităţilor judeţene, am mers, contra cost, şi la Muzeul Marinei Române, pentru că este o instituţie reprezentantivă pentru Constanţa”, a declarat Anghel Bardac, profesor de istorie la Şcoala cu clasele I-VIII din Grădina. Programul CJC se derulează până pe 15 iunie şi este destinat unui număr de peste 5.000 de elevi din întregul judeţ, precum şi copiilor din centrele de plasament din municipiul Constanţa, care au acces gratuit la cele cinci obiective turistice din oraş.