Elevi din Tuzla, în Ţara Galilor

În perioada 1-6 noiembrie 2010, Şcoala cu clasele I-VIII Tuzla a participat la cea de a patra activitate comună a proiectului multilateral „From Her-Story to His-Story. How can we see the world?”, din cadrul Programului Comenius de ,,Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”, care s-a desfăşurat în Ţara Galilor, localitatea Llanrhystud, Aberystwyth, regiunea Ceredigion. Şcoala s-a prezentat cu un grup de patru elevi din clasa a VIII-a (Alexandru Ragabeja, Florin Cristinel Dedu, Cosmin Dumitru, Alin Mihai Roşu), coordonaţi de către prof. Afrodita Marcoşanu şi Camelia Şoptelea. Le-au fost alături partenerii din Polonia- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Kościelcu (patru profesori şi cinci elevi), Austria - Georg Erber Landesschule (trei profesori şi doi elevi), Turcia - Bozat Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (patru profesori) şi Ţara Galilor - Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd (şase profesori şi 12 elevi), gazda acestei întâlniri. Reuniunea a avut drept scop prezentarea şi evaluarea activităţii desfăşurate în propriile şcoli de către toţi partenerii proiectului – “Fashion” – dar şi planificarea, detalierea următoarelor întâlniri. “Ne-am bucurat de o primire caldă şi un program diversificat, care a inclus şi excursii de documentare la Biblioteca Naţională din Aberystwyth, castelul din acelaşi oraş, Dealul Constituţiei şi compania de apă Ty Nant, dar şi participarea la activităţi practice cu elevii şcolii gazdă”, a declarat responsabilul de proiect al Şcolii Tuzla, prof. Camelia Şoptelea.