Elevi mulţi, săli de sport puţine

06:55:46 / 13 Martie 2014

Egali

Tatian și mari sunt frați in PROSTIE . Tataiane , in Medgidia sunt patru licee, nu trei. Mai număra odată ! Iordache lauda rezultatele ele elevilor sportivi de la Brancusi dar n le da bani de deplasare. Directoarea si profesorii se roagă la privati ptr bani. Primăria ,săraca de ea, N-ARE bani. Ptr premierea cotonogilor care se numesc Old Boys ARE primăria bani. Da ARE. Ptr ca este organizata de pnl, si joaca echipa lui butnaru.