Elevi români goniţi dintr-un hotel din Bulgaria

Peste 240 de elevi ai unui liceu din Ploieşti, care au plecat, vineri, la Nisipurile de Aur, în Bulgaria, pentru banchetul de sfârşit de liceu, nu au fost primiţi în hotelul unde aveau rezervări pe motiv că agenţia de turism prin care elevii îşi făcuseră rezervările nu a achitat integral costurile. Elevii îşi făcuseră cu câteva săptămâni înainte rezervări şi urma să stea la hotel de vineri până duminică şi să organizeze în Bulgaria banchetul de sfârşit de liceu. Fiecare dintre participanţi a plătit 115 euro pentru minicavanţa în Bulgaria. „A fost îngrozitor. Ne-au dat afară din holul hotelului, apoi ne-au cerut să plecăm din faţa hotelului. Am stat în picioare, în stradă, fără o sticlă de apă, timp de aproape cinci ore\", a declarat directorului adjunct al Colegiului ploieştean I.L. Caragiale, profesoara Rodica Trif. Salvarea a venit de pe litoralul românesc, de la managerul general al Best Western Hotel Savoy, Bellamy Zahiu. “Vineri seara am fost sunat de reprezentanţii agenţiei, care ne-au întrebat dacă avem capacitate de cazare şi de masă. Le-am spus că da şi astfel elevii au ajuns la hotelul nostru. Am făcut eforturi foarte mari pentru a le putea oferi elevilor masa de seară. Practic, în două ore şi jumătate, cât a durat drumul până la noi la hotel, am pregătit mâncarea pentru tot grupul. Sâmbătă, elevii au petrecut banchetul la hotelul nostru. Sper astfel că au uitat incidentul neplăcut. Nu ştiu exact ce s-a întâmplat, dar nu cred că hotelierul din Bulgaria a procedat corect faţă de aceşti elevi care nu aveau nicio vină. Până la urmă erau nişte copii care veneau de la sute de kilometri”, a declarat Zahiu. Ministerul Turismului s-a autosesizat în acest caz şi a deschis o anchetă. „Dacă vina este a agenţiei Oniro, aceasta riscă să-şi piardă licenţa de turism. Dacă se constată că bulgarii au încălcat contractul, vom face demersuri prin Ambasadă în aşa fel încât, pe viitor, să evităm astfel de probleme“, a spus Dorin Gherghina, reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.