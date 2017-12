Elevi spitalizaţi cu suspiciune de TBC

Ieri a fost o zi plină pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Palazu Mare. După ce, în urmă cu câteva zile, angajaţi ai Dispensarului TBC din cartierul Tomis III au efectuat 200 de IDR-uri - examinări specifice în TBC - elevilor Liceului Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii din Constanţa, ieri, 40 dintre copii, ale căror probe au ieşit pozitive (dar asta nu înseamnă că au şi boala, potrivit medicilor), au ajuns la Spitalul de Pneumoftiziologie din Palazu Mare, pentru continuarea investigaţiilor de specialitate (clinico-biologice). Reamintim că ancheta medicală de amploare a pornit după ce un cadru didactic al liceului a fost depistat cu TBC, cu precizarea că forma sa de boală este una necontagioasă, conform medicilor, însă, potrivit regulamentului, trebuie declanşată verificarea la nivelul tuturor contacţilor. „Sub nicio formă nu înseamnă că aceşti copii (cei 40 cu IDR pozitive - n.r.) au TBC. Aşa se procedează. Trebuie extinse investigaţiile de specialitate. Li se fac radiografii, examen de spută. Pentru că unele examinări durează, au fost făcute şi unele internări. Niciun elev nu a fost diagnosticat cu TBC”, a declarat directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare, dr. Elena Danteş, dorind astfel să liniştească părinţii, dar şi colegii sau alte cadre didactice. Totodată, directorul medical a explicat că sub nicio formă nu trebuie învinuit profesorul, şi asta pentru că forma sa de boală este necontagioasă. „Oricând, în viaţa noastră, putem intra în contact cu o persoană purtătoare a bacilului Koch. Probabil că, dacă am fi efectuat în liceu examinările înainte ca profesorul să aibă boala, am fi depistat aceleaşi rezultate”, a adăugat dr. Danteş. Totodată, trebuie precizat că şi în familia profesorului a fost declanşată o anchetă, iar niciun membru nu a fost depistat cu boala.

MEDICII NU AU MAI AVUT DE-A FACE CU O ASEMENEA ANCHETĂ EPIDEMIOLOGICĂ DE AMPLOARE DE CÂŢIVA ANI

MESAJUL MEDICILOR! Directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare a transmis tinerilor să se odihnească, să aibă o alimentaţie cât se poate de sănătoasă, să renunţe la fumat, să nu consume băuturi alcoolice. Dacă nu sunt respectate toate aceste reguli de bază din viaţa de zi cu zi, există riscul contractării a numeroase boli, prin scăderea imunităţii.