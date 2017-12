Elevii au aflat reţeta succesului în afaceri

Antreprenori şi lideri de business români i-au instruit ieri, la hotelul Ibis din Constanţa, pe elevii din clasele a X-a şi a XI-a din liceele constăneţene, într-un eveniment parte a seriei de conferinţe „Vreau să fiu antreprenor”. Pentru tinerii potenţiali antreprenori veniţi să afle reţeta succesului, oamenii de afaceri cu business-uri la Constanţa le-au spus acestora că punctele-cheie într-o afacere sunt: pasiunea, curajul, seriozitatea, munca şi puterea de a nu renunţa. „Un antreprenor are un vis pe care îl urmăreşte şi apoi îl realizează. Asta este povestea, într-o frază, a unui antreprenor. Cel mai important lucru este să conştientizaţi visul pe care îl aveţi, să-l puneţi pe hârtie şi să acţionaţi. O persoană care doreşte să devină antreprenor trebuie să iasă din zona de confort, să pună osul la treabă şi, dacă nu are bani, să se împrumute”, a declarat directorul Crucial Systems, Cătălin Anghel.

PRIMA EXPERIENŢĂ Prima afacere a lui Anghel a fost vânzarea de bilete de cazare. „În timpul liceului, imediat după Revoluţie, era perioada când tinerii vroiau să meargă de 1 Mai la Costineşti şi nu prea se găseau locuri de cazare. Eu, fiind din Constanţa, mergeam cu aproape o lună înainte şi cumpăram bilete, pe care le vindeam la preţ dublu sau triplu. Nu făceam decât să mă comport ca o agenţie de turism. O astfel de experienţă am avut şi în facultate, când le-am făcut rost colegilor de la medicină de stetoscoape. Ei se plângeau că au aparatură de proastă calitate. Am cumpărat zece stetoscoape şi în nici o săptămână le-am vândut şi am făcut şi un profit care mi-a asigurat două-trei luni de trai liniştit”, le-a împărtăşit Anghel elevilor. Ulterior, spune el, viaţa l-a aruncat în domeniul IT, timp în care a lucrat ca agent de vânzări, director de vânzări şi, apoi, director de companie. „Sfatul meu pentru voi este să experimentaţi! Şi să faceţi ceea ce vă place”, a spus Anghel. La rândul său, directorul companiei Pathfinder Management Consulting, Ruxandra Ogrendil, le-a spus elevilor să nu piardă nicio ocazie. „Am început activitatea în consultanţă, în 2000. Însă, la scurt timp, mi-am dat seama că direcţia în care mergeam nu era cea pe care mi-o doream. Aşa că m-am decis să merg pe cont propriu, pe consultanţă. Antreprenoriatul este o provocare continuă. Te scoate din rutină, tot timpul faci lucruri noi”, a spus Ogrendil. Întâlnirea de la Constanţa, la care au mai participat şi alţi antreprenori, ca Alex Milcev (EZ România) sau Adrian Mina (DaVinci Dental Clinic), a fost cea de-a zecea din seria de conferinţe „Vreau să fiu antreprenor”, un proiect al Romanian Business Leaders Foundation (RBL). „Ideea organizării conferinţelor a fost generată în februarie 2013, la a doua ediţie a Romanian Business Leaders Summit. Dragoş Anastasiu este liderul acestui proiect”, a spus managerul de proiect Iulian Rizea.