Elevii au dreptul să învețe în condiții de siguranță. AEC solicită primarului Decebal Făgădău măsuri pentru asigurarea pazei unităților școlare

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) a solicitat în repetate rânduri, în ultimii doi ani, ca administrația locală a municipiului Constanța să respecte legea și să asigure paza unităților școlare pe care le are în subordine. Cea mai recentă solicitare a fost în cadrul dezbaterii publice pe bugetul local, unde, în calitate de reprezentanți ai elevilor constănțeni, am antamat solicitările pe care le avem cu privire la finanțarea învățământului. Primarul Decebal Făgădău a admis faptul că municipalitatea încalcă legea prin neasigurarea pazei unităților de învățământ și a dat asigurări că Primăria și Consiliul Local Constanța vor adopta măsuri pentru normalizarea situației și intrarea în legalitate, cel târziu la începutul anului școlar 2018-2019. Atragem atenția că până în prezent nu s-a făcut niciun progres în acest sens, îar în mai puțin de patru luni va începe un nou an școlar în care elevii constănțeni vor fi privați de dreptul de a învață în condiții de siguranță, care să nu le pună intregritatea fizică în pericol.

Conform art. 2, alin. (1) din Legea nr. 333/2003, republicată, Consiliul Local, organ al administrației publice locale, are obligația de a asigura paza clădirilor în care unitățile de învățământ își desfășoară activitatea, acestea aflându-se în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Totodată, art. 4, alin. (1) din Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, prevede obligația consiliilor locale de a aloca fonduri pentru “securizarea clădirilor unităților de învățământ”.

În acest moment, având în vedere faptul că Primăria și Consiliul Local Constanța aleg să ignore legea și să pună în pericol beneficiarii actului de educație, elevii și părinții Constanței au de ales între a plăti singuri serviciile unei firme specializate de pază sau, pur și simplu, acceptarea situației și participarea la cursuri într-o școală care nu le oferă garanția unui mediu sigur și prielnic învățării. Consiliul Local Constanța a refuzat și refuză constant să pună în aplicare prevederile legii, fiind conștient de faptul că oricum părinții elevilor vor scoate bani din buzunar pentru a fi siguri că le oferă copiiilor condițiile optime pentru procesul de învățare. Reiterăm pe această cale faptul că art. 32, alin. (4) din Constituția României consacrează și garantează dreptul la învățământ de stat gratuit, costurile ascunse pe care Primăria și Consiliul Local Constanța le pun în sarcina elevilor și părinților pentru plata serviciilor de pază fiind un atentat și o amenințare la supremația legii fundamentale.

Ne amintim cu tristețe de evenimentul petrecut iarna aceasta la o școală generală din centrul Constanței, când trei persoane din exterior au intrat în școală și au bătut cu bestialitate un elev. Inspirația de moment a personalului școlii a făcut ca acest eveniment nefericit să nu devină o tragedie, așa cum s-a întămplat în Craiova - 2010, Râmnicu-Vâlcea - 2012 sau Târgoviște - 2013, unde elevii au fost uciși în unitățile școlare. Chiar dacă beneficiau de sisteme de monitorizare audio-video, acestea nu pot face nimic altceva decât să imortalizeze. Elevii constănțeni își doresc ca actele de violență să fie prevenite și împiedicate, nu doar ca dosarele penale care survin acestora să fie soluționate.

AEC solicită primarului Decebal Făgădău și consilierilor locali ca în cel mai scurt timp să înființeze un grup de lucru, împreună cu reprezentanți ai altor autorități cu atribuții în domeniu, iar până la 1 septembrie 2018 să fie adoptate măsuri pentru ca elevii constănțeni să învețe în unități de învățământ în care intregritatea fizică nu le este pusă în pericol.

