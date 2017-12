Elevii constănțeni au luat din nou crema trofeelor NASA

00:40:46 / 28 Martie 2015

Overhype

In primul rand, felicitari tuturor celor care au obtinut un premiu si care bineinteles ca nu sunt numai de la CNMB (vezi la nivel national), asa cum un cititor neavizat ar fi in stare sa creada. Este meritul tuturor! ( mai mult sau mai putin pentru ca inevitabil intr-o echipa mare, implicarea si efortul depus vor fi mereu disproportionale - sidenote: ii compatimesc pe cei cu adevarat pasionati si vrednici care sunt de cele mai multe ori asociati in echipe cu elevi mai "putin" interesati, daca as putea spune, care trebuie doar sa obtina si ei inevitabil o diploma pe care sa apara sigla NASA >). In rest, nu va imaginati ca trebuie sa fii un geniu ca sa obtii vreun premiu la acest concurs(intradevar trebuie luata in considerare si concurenta maricica la nivel mondial). In afara de conferinta tematica anuala la care participa eminente in domeniu si ideea ca se abordeaza problema crearii unei statii spatiale locuibile, concursul nu are mari tangente cu ceea ce inseamna si face de fapt NASA. De asemenea, nu va inchipuiti ca toti cei care castiga ceva la acest concurs ajung sa afle mai multe despre NASA pe langa ce este deja afisat public in mediul online. De fapt, este mai mult de forma concursul intrucat americanii vor sa acumuleze cat mai multe idei aproape pe gratis si pe munca altora. Conditiile necesare pentru a castiga acest concurs sunt in general: 1- sa ai in primul rand un profesor coordonator mai "binevoitor" cu echipa ta fata de restul echipelor care in fiecare an sunt din ce in ce mai numeroase. 2- Sa ai in echipa ta pe cineva pasionat,harnic si cu idei mai mult sau mai putin inovatore in domeniu; 3- dor de munca in ceea ce priveste tehnoredactarea unei lucrari+ timp investit in cautarea "Inovatiilor" pe internet ca doar nu se inventeaza in fiecare an roata; 4- Bani atat pentru realizarea elementelor grafice din proiect ( ca americanilor le plac pozele sugestive si de aceea e de preferat sa apelezi la o firma de design specializata in mediul virtual - cautati voi preturile unor astfel de lucrari) cat si pentru eventuala deplasare la conferinta ( in jur de 2000-3000 de dolari rar oferiti drept sponsorizare de catre cineva... dar nu e obligatoriu oricum sa participi la conferinta). Am tinut sa detaliez putin cum stau lucrurile pentru ca mi se pare nedrept faptul ca "lumea" nu stie ce este in substratul acestui concurs si cand participantii zic "Am fost la NASA! / Mergi la NASA anul asta? / Ce ai castigat la NASA?" cei care nu stiu despre ce e vorba au impresia ca stau in preajma unor viitori savanti sau genii descoperite la varsta frageda. Repet, sunt, si mereu au fost si elevi care chiar stiu ce scriu in acest proiect si se implica si de aceea au toata stima mea(doar ca sunt din ce in ce mai putini).Nu ma credeti pe cuvant, mai intrebati si in stanga si-n dreapta!