Elevii constănţeni au ratat finala NASA

Atunci când vine vorba de sprijinirea celor care au rezultate deosebite în diverse domenii, guvernanţii români au demonstrat, în nenumărate rânduri, că au devenit maeştri în arta eschivării. O dovedeşte, cu prisosinţă, cazul echipei Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa, care a ratat participarea la una dintre cele mai prestigioase competiţii internaţionale, concursul Space Settlement Design Competition organizat de centrul NASA din Houston, Texas. În ciuda faptului că este singura echipă din Europa de est care s-a calificat în finală (din Europa participă doar trei echipe, cea a CNMB, o echipă din Ţara Galilor şi una din Marea Britanie) şi că, în cei şase ani de când elevii mircişti participă la această competiţie, România s-a aflat mereu pe podium, participarea la finala NASA a fost pusă sub semnul întrebării încă din prima zi de calificare. Competiţia se desfăşoară în perioada 31 iulie - 2 august, organizatorii asigurând numai plata cazării, nu şi transportul concurenţilor. Prin urmare, participanţii trebuie să facă rost singuri de bani pentru transport. Din păcate, în acest an, încercările elevilor mircişti de a strânge banii de care aveau nevoie au eşuat. Echipa României este formată, în cea mai mare parte, din elevi mircişti, cărora li s-au alăturat şi elevi de la Colegiul Naţional de Artă „Regina Maria” (CNARM) Constanţa, Liceul Internaţional de Informatică Constanţa, precum şi doi elevi ai unor licee din Bucureşti şi Piteşti.

UN SINGUR PARTICIPANT. Un singur elev a reuşit să găsească banii necesari pentru plata transportului: Anamaria Ienaşcu (clasa a XII-a la CNARM). „Mi-am achiziţionat deja biletul şi urmează să plec pe 30 iulie. Este prima mea participare la această competiţie. Voi încerca să ţin legătura cu colegii mei de echipă, pe cât posibil, pentru că ne-am calificat ca echipă şi vom încerca să participăm ca atare”, a declarat Anamaria Ienaşcu. Deşi dezamăgită că nu va putea participa în acest an, Dana Pisică (elevă în clasa a X-a a CNMB), un alt membru al echipei, a spus că: „Având în vedere contextul economic, faptul că nu particip în acest an nu este o dezamăgire atât de mare. Abia aşteptam această competiţie, pentru că trebuia să realizăm o colonie pe Marte, ceea ce nu am mai făcut până acum”. Totuşi, este greu de înţeles de ce, pentru susţinerea unor tineri ale căror minţi sclipitoare realizează proiecte care îi uimesc până şi pe specialiştii de la NASA, contribuind astfel la îmbunătăţirea imaginii României, guvernanţii nu au găsit nicio soluţie, în condiţiile în care se cheltuie sume exorbitante pe campanii de promovare a ţării noastre care nu au niciun efect. Elevii mircişti participă la competiţiile NASA de şase ani, la fiecare participare aducând acasă câte un premiu (în 2007 şi în 2009 au câştigat şi Marele Premiu).