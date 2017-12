Elevii de clasa a IV-a, în Evaluarea Națională

După ce, săptămâna trecută, prichindeii claselor a II-a au fost testați în cadrul Evaluărilor Naționale, la competențele de citire, scriere și matematică, săptămâna aceasta a venit rândul colegilor lor mai mari să fie verificați. De mâine, elevii claselor a IV-a vor susține probele Evaluării Naționale. Astfel, potrivit calendarului, mâine, 26 mai are loc proba la Limba Română, pe 27 mai este programată proba la Matematică și pe 28 mai - proba la limba maternă, pentru elevii care aparțin minorităților naționale. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a începe pe 2 iunie, cu proba de Limbă şi comunicare, şi se încheie pe 3 iunie, cu proba de Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Sălile în care se susține EN-2015 sunt, de regulă, cele în care elevii clasei își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Înregistrarea și monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de către un cadru didactic numit administrator de test. Pe durata evaluării, acesta asigură respectarea ordinii și liniștii în sala de clasă. ”Este interzis cadrului didactic să le ofere elevilor indicații referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor”, conform metodologiei. Notele obținute nu se trec în catalog, iar pe baza rezultatelor obţinute la testele de EN, cadrele didactice vor elabora planuri individualizate de învăţare acolo unde este nevoie şi îi vor informa pe părinţi şi pe elevi asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. La Constanța, peste 18.700 de elevi participă la EN-2015, dintre care 5.800 de elevi de clasa a II-a au fost deja testați, alături de 6.690 de clasa a IV-a și 5.800 de clasa a VI-a.