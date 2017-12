Elevii de clasa a IV-a, în focul examenelor

Evaluarea elevilor la finalul anului de studiu continuă astăzi cu probele destinate celor de clasa a IV-a, respectiv limba română/limba maternă (înţelegerea textului scris) şi matematică, notele nefiind trecute în catalog.

La fel ca la evaluarea elevilor de clasa a II-a, care a avut loc în 9 şi 10 mai, testele vor avea un nivel de dificultate mediu. Despre testele pentru clasa a IV-a, în metodologia evaluării se precizează ca durata cumulată a secvenţelor de evaluare să nu depăşească un total de 120 de minute, iar formatul lor să fie asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. Evaluarea este una \"standardizată, realizată pe un eşantion de elevi aflaţi în clasa a IV-a în unităţile din învăţământul de stat şi particular din întreaga ţară, care are scopul de a furniza datele şi dovezile necesare pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar”, se mai arată în metodologie. În 22 mai este programată evaluarea elevilor de clasa a VI-a. Conform metodologiei, testele pe care le vor da aceştia conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe. Şi în cazul lor, dificultatea testelor va fi medie, iar durata cumulată a secvenţelor de evaluare nu va depăşi un total de 120 de minute. Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, evaluarea elevilor de clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a este, anul acesta, în stadiul de pilot, urmând să fie devină naţională de anul viitor. În perioada 17-19 iunie, va avea loc înscrierea la evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a, potrivit Ordinului privind organizarea şi desfăşurarea acestei testări în anul şcolar 2012-2013. Candidaţii vor susţine probele scrise în 25 iunie la limba şi literatura română, în 26 iunie la limba şi literatura maternă şi în 27 iunie la matematică. Rezultatele vor fi afişate în 29 iunie, până la ora 16.00, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 16.00 şi 20.00. În perioada 30 iunie - 2 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 3 iulie vor fi afişate rezultatele finale, notele urmând să conteze la admiterea în liceu. Şi la evaluarea naţională din 2013, elevii de clasa a VIII-a vor fi supravegheaţi în sălile de examen cu camere video. De asemenea, sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi cele în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise, trebuie să aibă camere de supraveghere. Elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile de pregătire pentru olimpiadele internaţionale vor susţine probele după un calendar special, în perioada 4-6 iunie. În urmă cu trei luni, la simularea evaluării naţionale a elevilor de clasa a VIII-a, promovabilitatea a fost extrem de scăzută la matematică. Şi la Constanţa rezultatele au fost dezastruoase.