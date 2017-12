Elevii de clasa a VIII-a își aleg, astăzi, liceele la care vor învăța

Elevii care au susținut în acest an Evaluarea Națională (EN) sunt așteptați, de astăzi, la școlile unde au învățat, pentru a completa fișele de înscriere la liceu. Elevii trebuie să fie însoțiți de părinți și, sub supravegherea profesorilor diriginți, vor completa fișele cu liceele la care își doresc să învețe în următorii patru ani. Recomandarea ministerului este ca pe fișă să fie trecute cât mai multe opțiuni, atât licee la care elevul își dorește să studieze, cât și altele unde nu l-ar deranja să fie repartizat, dar și opțiuni mai puțin dorite. ”Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Nu vei fi dezavantajat. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat. Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă. Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite! Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev”, se arată în Ghidul admiterii computerizate, postat de site-ul admitere.edu.ro. În același ghid este prezentat, pas cu pas, tot procesul de completare a fișei de înscriere, astfel încât niciun părinte să nu greșească în momentul în care bifează opțiunile pentru repartizare. Mai multe informații despre algoritmul de repartizare computerizată puteți găsi pe site-ul Ministerului Educației, la secțiunea „Admitere“ (http://admitere.edu.ro/Algoritm.aspx). Ieri după-amiază, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Constanța (www.isjcta.ro) s-a afișat lista cu ierarhia elevilor de clasa a VIII-a în funcție de media de admitere din acest an, pentru ca școlarii și părinții să o consulte și să se orienteze. Nota obținută de la EN va conta în proporție de 75% în media de admitere, față de 50% cât era anul trecut, iar media celor patru ani are o pondere de 25%. De pe 5 până pe 9 iulie, părinții vor verifica dacă opțiunile bifate de aceștia au fost introduse corect în calculator, iar pe 15 iulie va avea loc repartizarea computerizată, în funcție de medie și de opțiunile bifate în fișa de înscriere. Pe 16 iulie, listele cu repartizarea vor fi afișate în școli, iar în perioada 17 - 25 iulie, elevii vor putea merge la licee, pentru a depune dosarele de înscriere.