Elevii de clasa I vor avea abecedare noi pe 9 februarie

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că toți elevii din clasele I vor avea noile abecedare în prima zi de școală din semestrul al II-lea, respectiv pe 9 februarie. ”Din fericire, dacă pot spune în felul acesta, am primit vestea că acea contestație care a fost depusă pentru abecedar, în luna decembrie, a fost respinsă. Deci, pe cale de consecință, vom putea avea, în sfârșit, abecedarul, la începutul semestrului următor. (...) Vor avea abecedare datorită acestui noroc al respingerii contestației, lucru de care am fost anunțați chiar în cursul zilei de astăzi”, a spus ministrul Educației. Referitor la noile manuale pentru clasele a III-a și a IV-a, acesta a anunțat că săptămâna viitoare se poate lansa licitația pentru manualele pentru clasa a III-a, în timp ce pentru clasa a IV-a, urgența nu este atât de mare. ”A fost validată curricula pentru clasa a III-a și săptămâna viitoare se poate lansa licitația pentru manuale. Am precizat, dacă se poate spune din fericire, desigur ideal ar fi fost ca acest lucru să se întâmple, la începutul anului școlar. Pentru cei de clasa a III-a, este clar că trebuie să avem manualele la începutul anului școlar. (...) Pentru clasa a IV-a, cred că urgența nu e atât de mare. Manualele de clasa a IV-a e bine să le avem înainte de începerea anului școlar viitor”, a declarat ministrul Educației. Sorin Cîmpeanu admite că situația manualelor școlare este într-adevăr una din cele mai importante probleme cu care se confruntă Ministerul Educației, el adăugând că este nevoie de o lege a manualelor școlare. ”Din nefericire, legislația nu ne poate garanta că nu vor exista contestații. Noi, la nivelul Ministerului Educației, încercăm să eliminăm toate acele aspecte care ar putea să genereze contestații, dar nu putem garanta că împiedicăm contestațiile atât timp cât achizițiile se fac pentru manuale, pe Legea achizițiilor publice, pe Ordonanța 34”, a explicat ministrul Cîmpeanu. La Constanța, peste 2.500 de elevi de clasa I așteaptă să își vadă pentru prima dată noile abecedare.