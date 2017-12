Elevii de gimnaziu au răspuns la chestionare cu întrebări explicite despre sex

Fie copiii din ziua de astăzi sînt mai precoce decît ne-am fi putut imagina, fie adulţii au devenit de-a dreptul iresponsabili. Aceasta este concluzia la care am ajuns după ce Institutul de Sănătate Publică (ISP) din Cluj a împărţit mai multe chestionare cu întrebări explicite despre sex şi suicid autorităţilor de sănătate publică din ţară cu scopul de a fi completate de elevii de gimnaziu. Chestionarul are 48 de întrebări legate de alimentaţie, consumul de tutun, alcool, droguri, dar şi referitoare la comportamentul sexual al elevilor: cînd aţi avut ultima dată o relaţie sexuală cu un partener multiplu sau cînd aţi avut ultima tentativă de suicid. Chestionarele au fost interzise de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Braşov, ai cărui reprezentanţi au considerat întrebările nepotrivite pentru vîrsta elevilor. Nu acelaşi lucru s-a întîmplat la Constanţa. „Am discutat zilele trecute cu reprezentanţii Autorităţii Judeţene de Sănătate Publică Constanţa, care mi-au spus că aceste chestionare au fost distribuite copiilor care au venit vara aceasta în tabere la mare şi copiilor din unele unităţi de învăţămînt. Nu ştiu încă dacă au avut sau nu acordul ISJ Constanţa pentru a face acest lucru. Avînd însă în vedere că în ziua de astăzi sînt foarte multe cazuri de minore de 12-13 ani care nasc şi de copii care consumă băuturi alcoolice, este posibil ca reprezentanţii ISP să fi vrut să afle dacă comportamentul sexual al copiilor este de natură să ne îngrijoreze. În plus, sînt foarte mulţi copii care stau singuri, părinţii fiind plecaţi să muncească în străinătate şi au existat multe cazuri în care o parte dintre aceştia s-au sinucis pentru că nu mai suportau situaţia”, a declarat purtătorul de cuvînt al ISJ, prof. Mariana Neacşu.