Elevii de la “Gheorghe Ţiţeica”, premiaţi

22:48:29 / 28 Aprilie 2014

In atentia ISJ -dnul POPESCU

Asociatia de parinti de oferit aceste premii???Membrii asociatiei de parinti stiu asta (toti, nu doar cativa), pentru ca sedinta nu s-a tinut, sa fie intrebati daca sunt de accord cu aceste premii? Doamna directoare face regulile, ea hotareste pe ce se cheltuie banii care sunt stransi tot la cererea ei. Inca de la inceputul anului scolar tot cere bani de fondul scolii, desi unii parinti I-au atras atentia ca acest lucru este ilegal. Tot ea a hotarat sa fie platita tot din banii stransi de la parinti o anumita doamna profesoara de la Palatul Copiilor care pregateste echipa (cativa copii preferati de directoare) de dansuri traditionale a scolii, pentru ca, daca nu este platita (bineinteles, fara niciun act, chitanta etc.), aceasta doamna nu mai vine sa invete odraslele favorizate, iar noi, parintii, nu mai avem ce vedea la spectacole. Este interesant de aflat cine au fost spectatorii care au fost prezenti in sala - probabil parintii si rudele celor favorizati (echipa de dansuri), pentru ca in scoala nu s-a anuntat ca va avea loc acest spectacol - cel putin nu au fost anuntate toate clasele. Sa inteleg ca s-au cam cheltuit banii stransi la fondul scolii pe premiile date copiilor merituosi si ca urmeaza sa strangem alti bani pentru fondul scolii? Eventual pentru purificatoarele de aer dorite de dna directoare??