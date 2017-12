Elevii de la „Nicolae Titulescu” - „Dăruind, vei dobîndi”

În contextul abordat de Şcoala „Nicolae Titulescu” în acest an, „Dăruind, vei dobîndi”, elevii din clasa a IV-a ai acestei unităţi de învăţămînt, îndrumaţi de învăţător Salomia Chisoi şi prof. Georgeta Clenciu, fost profesor al şcolii, în prezent pensionar, au pregătit şi oferit daruri preşcolarilor şi elevilor de la Şcoala Visterna, comuna Sarichioi, judeţul Tulcea. Acţiunea, desfăşurată în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiuni Comunitare, s-a organizat din iniţiativa „Societăţii Vistena”, din Munchen, Germania, condusă de Niculina Stăncescu, cetăţean german de origine română, o foarte apreciată moaşă care a ajutat la aducerea pe lume a peste 8.000 copii. „Societatea Vistena” a ajutat la dotarea cabinetului medial din satul Visterna cu aparatură medicală (ecograf, tensiometre etc.) sau medicamente (pentru diabet, inimă etc.) şi a sprijinit activitatea didactică din grădiniţa şi şcoala din sat, oferind şcolarilor şi preşcolarilor rechizite, cărţi, îmbrăcăminte şi dotînd instituţiile cu diferite materiale. Satul Visterna este situat între două păduri, la peste 3 kilometri de oraşul Babadag, avînd o populaţie cu situaţie materială precară, din pricina lipsei de locuri de muncă. Şcoala din Visterna are numai clasele I - IV şi o singură învăţătoare, care lucrează simultan cu 16 elevi. La grădiniţă învaţă 13 copii, îndrumaţi de o educatoare. Elevii de la clasele V - VIII învaţă la Şcoala din comuna Sarichioi, unde au asigurat transportul gratuit, deşi comuna e situată mai departe decît cea mai apropiat localitate, oraşul Babadag. Sensibilizaţi de situaţia copiilor din Visterna, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevii de la „Nicolae Titulescu” Constanţa au trimis colegilor lor rechizite, cărţi, dulciuri şi jucării. Un frumos gest de solidaritate la care elevii au participat alături de români stabiliţi în străinătate, care nu au uitat de unde au plecat.

O altă acţiune umanitară, care i-a avut de această dată, în prim plan, pe elevii claselor a VI-a A, a VI-a B şi a VIII-a B de la aceeaşi şcoală, însoţiţi de profesorii diriginţi, s-a derulat la Centrul de asistenţă socială pentru persoanele în vîrstă Constanţa. Activitatea, intitulată „Dăruind, vei dobîndi”, este una din numeroasele activităţi de voluntariat derulate de Şcoala „Nicolae Titulescu” Constanţa, tot în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiuni Comunitare, avînd drept scop implicarea elevilor în acţiuni în folosul comunităţii. Elevii au prezentat un program de colinde şi poezii, coordonat de profesorul de educaţie muzicală, Doina Lazăr, şi diriginţii claselor (profesori Mamurie Beghim, Emanuela Geambaşu şi Mihaela Niculae), apoi au oferit daruri persoanelor din Centrul de asistenţă.