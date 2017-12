Elevii de la “Ţiţeica” au gătit după reţete străine

Unităţile de învăţămînt din Constanţa încep să se implice din ce în ce mai mult în proiecte naţionale şi internaţionale. Recent, Şcoala cu clasele I-VIII „Gheorghe Ţiţeica” a organizat, în cadrul proiectului multilateral Comenius “We Europeans Have A Bagful Of Culture To Share”, activitatea “Reţete tradiţionale”. Manifestarea a avut loc în laboratorul de biologie al şcolii, iar clasele implicate în proiect au pregătit bucate respectînd reţetele primite de la şcolile partenere: Springfield Primary School - Anglia; Mutalan Koulu - Finlanda; Ecole Primaire Sans Souci - Reunion, Franta; Colégio Do Sardão - Portugalia; C.E.I.P. Reyes Católicos - Melilla, Spania; Tevfikbey Primary School - Istanbul, Turcia. Elevii au degustat bucatele tradiţionale ale tărilor partenere şi au ales cele mai bune reţete. Coordonatorul proiectului este profesoara Dorina Sacu.