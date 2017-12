Elevii de la Școala ”Ion Jalea” au dârdâit în clase

Mai mulți părinți care au elevi ce învață la Școala Gimnazială nr. 24 ”Ion Jalea”, din Constanța, s-au adresat redacției ”Telegraf” plângându-se că, în prima zi de după vancață, cei mici au învățat în frig. Aceștia spun că, din dorința de a face economii la energia termică, reprezentanții școlii au pornit caloriferele abia luni dimineață, elevii fiind întâmpinați în clasele friguroase. ”Pe toată perioada vacanței, căldura în școală a fost oprită și a fost pornită în dimineața aceasta (ieri - n.r.), exact când au sosit copiii la școală. Elevii au stat în clase cu mănuși și căciuli. Eu consider că un director de școală nu are dreptul să dispună de sănătatea copiilor doar pentru a lua medalia de aur că a făcut economii”, a precizat un părinte, într-un mail adresat redacției noastre. Pe de altă parte, directorul Școlii ”Ion Jalea”, prof. Corina Teodorov, a explicat că, pentru câteva ore, căldura în școală a fost întreruptă din cauza unei defecțiuni. ”Într-una din clase, când omul de întreținere a încercat să dea drumul la căldură unui calorifer, robinetul a cedat, așa că am fost nevoiți să întrerupem energia termică, să golim instalația ca să se înlocuiască robinetul”, a explicat prof. Teodorov. Directorul școlii a precizat că instalația de căldură a fost pornită ieri dimineață, în jurul orei 6.00, însă unitatea de învățământ nu a apucat să se încălzează, din cauza defecțiunii apărute. ”Dacă nu apărea această problemă, în școală ar fi fost căldură în momentul începerii orelor”, a adăugat prof. Teodorov. Aceasta a completat că problema a fost rezolvată în două ore, așa că toate clasele sunt încălzite.

CURSURILE SUSPENDATE, ANUNȚATE DIN TIMP

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a anunțat, ieri, că toate cursurile se desfășoară normal în unitățile de învățământ din județ. ”Inspectoratul Școlar Județean Constanța va transmite informări cu privire la eventualitatea suspendării cursurilor în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile cu cel puțin 24 de ore înainte”, au anunțat reprezentanții instituției, într-un comunicat.