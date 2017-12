Elevii din Corbu, prieteni vechi ai delfinilor

Aprox. 500 de elevi din mediul rural au participat, sâmbătă şi duminică, la programul „Mergem la muzeu”, iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa. În cele două zile au fost programaţi elevi din localităţile: Albeşti, Ghindăreşti, Mangalia, Cernavodă, Năvodari, Corbu şi Mereni. Copiii au vizitat, pe rând, Delfinariul, Acvariul, Planetariul şi Microrezervaţia din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, dar şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. „Am încercat să aducem copii care n-au mai văzut obiectivele cuprinse în programul autorităţilor. Copiii au fost încântaţi de delfinii de la Delfinariu, dar le-a plăcut şi la Microrezervaţie. Acolo ne-am pozat cu fiecare animal în parte”, a declarat Diana Adam, învăţătoare la Şcoala „Gheorghe Lazăr” din Corbu. Ea a mai spus că o parte din elevii de la Şcoala „Gheorghe Lazăr” au fost cei care i-au întâmpinat pe cei trei delfini, în urmă cu un an, la venirea în ţară, pe Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu”. „Copiii au fost foarte încântaţi că am fost la aeroport să-i întâmpinăm pe delfini, chiar dacă am aşteptat câteva ore bune. Ni Ni a fost cea care ne-a salutat atunci când a fost scoasă din container! A scos un sunet foarte frumos”, a mai spus învăţătoarea. Programul CJC continuă încă o săptămână, până pe 15 iunie.