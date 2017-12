Elevii fraudează până şi simularea Bac-ului!

Unii elevii constănţeni au tratat, din nou, cu indiferenţă şi superficialitate, sau poate chiar în derâdere, simularea examenului de Bacalaureat organizată ieri, în toată ţara, de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN). Sunt atât de inconştienţi în ce priveşte examenul de maturitate ce le bate la uşă încât se înşală pe ei înşişi. Dovadă că patru elevi (trei din Medgidia şi unul din Constanţa) au ajuns să copieze la simularea probei scrise la limba şi literatura română, care s-a ţinut ieri, şi au testat vigilenţa cadrelor didactice, dar, cum era şi firesc, au fost prinşi asupra faptului şi au fost eliminaţi din examen. Asta s-a întâmplat în ciuda faptului că oficiali din MEN, dar şi inspectori din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa au anunţat că, potrivit metodologiei în vigoare, notele nu vor fi trecute în catalog. Inspectorul general şcolar din cadrul ISJ, prof. Răducu Popescu, a declarat că unii elevi au fost surprinşi cu telefoanele mobile asupra lor, iar alţii în timp ce copiau. „Totuşi, nu se va proceda exact ca la examenele adevărate, ei vor fi acceptaţi la probele viitoare”, a declarat prof. Popescu.

CE SPUN COPIII... La simularea de Bac din acest an au participat elevii de clasa a XII-a şi, în premieră, şi elevi de clasa a XI-a. Cei de clasa a XII-a recunosc că nu s-au omorât cu învăţatul pentru simulare, dar părerea lor este că mai au timp până în vară. Marian Proicea, de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB), speră, totuşi, să ia măcar un 8, dar admite că pentru subiectul III şi-ar fi dorit alte cerinţe. „Nu mă aşteptam să ne pice caracterizare la personajul Ion din romanul cu acelaşi nume, al lui Liviu Rebreanu. Nu e doar părerea mea, este şi a celorlalţi colegi. În rest, subiectele au fost destul de uşoare”, a spus băiatul. Nici elevii de clasa a XI-a n-au fost prea încântaţi de subiectele primite. În cazul lor, este primul an în care se organizează simulare la Bac. Spun că la subiectul III au avut comedie. Unii elevi de la CNMB nici nu-şi aminteau dacă au studiat comedia, deşi materia a fost parcursă în clasa a X-a. Probabil au căutat pretexte ca să-şi justifice notele mici pe care le vor obţine. Andreea Raluca Damian a dezvăluit că au fost profesori care nu au ştiut pe ce să centreze lecţiile: să respecte programa şcolară sau să facă recapitulări pentru simulare?! Şi colegul Andreei, Micuţ Arsene, a spus că ar fi fost mult mai bine dacă simularea era organizată după vacanţa de Paşte, pentru că, astfel, profesorii ar fi avut timp să parcurgă mai multă materie. În plus, ei spun că au avut de învăţat şi la alte materii.

30% DINTRE ELEVII CONSTĂNŢENI NU S-AU PREZENTAT LA SIMULAREA EXAMENULUI NAŢIONAL DE BAC

PESTE 2.500 DE ABSENŢI LA CLASA A XII-A La Constanţa, pentru proba de limba şi literatura română s-au prezentat 8.399 de elevi (clasa a XI-a - 5.569 şi clasa a XII-a - 2.830). La clasa a XII-a au absentat peste 2.500 de elevi, dintre care 2.135 de la profilul real, filieră tehnologică, iar la clasa a XI-a au fost 453 de absenţi. Potrivit inspectorilor ISJ, subiectele au fost elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, au fost diferenţiate în funcţie de filieră/profil şi au avut un grad mediu de dificultate, ce a permis tratarea lor în trei ore. Lucrările scrise vor fi corectate în nouă centre zonale de evaluare, urmând ca rezultatele să fie afişate vineri - 14 martie. Astăzi, Colegiul Naţional „Kemal Atatürk” din Medgidia va găzdui simularea probei scrise la limba şi literatura turcă (limbă maternă), mâine are loc proba obligatorie a profilului, iar vineri se desfăşoară proba la alegere a profilului şi specializării. Precum la un examen adevărat, toate sălile de clasă unde s-a desfăşurat simularea au fost dotate cu sisteme de supraveghere video.