Elevii învaţă după un curriculum de acum 20 de ani

Elevii din România învaţă după un Curriculum şcolar vechi de aproximativ 20 de ani, care nu mai corespunde contextului economic şi social actual, a declarat preşedintele Asociaţiei pentru Educaţie şi Cercetare EDU CER, Ştefan Vlaston. „Se împlinesc, în curând, doi ani de când avem o nouă putere politică şi un an de când avem un nou ministru al Educaţiei. În tot acest timp nu s-a reuşit elaborarea unui nou Curriculum şcolar, adecvat contextului economic şi social actual, cerinţelor pieţei muncii, intrării în UE, politicilor educaţionale din UE, intereselor locale şi regionale de dezvoltare”, a spus preşedintele EDU CER. El a precizat că abia în toamna acestui an, ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a înfiinţat o Comisie pentru elaborarea noului curriculum, a cărui componenţă este, însă, necunoscută şi care nu are un site de prezentare sau o adresă unde să poată fi trimise propunerile specialiştilor în domeniul Educaţiei, sau observaţiile acestora legate de noul Curriculum. „În ceea ce priveşte explicaţia dată de Daniel Funeriu pentru întârzierea elaborării noului curriculum, „mă grăbesc dar nu mă pripesc”, nu este acceptabilă. Perioada rămasă până la începerea anului şcolar viitor nu mai este suficientă pentru lansarea, formarea profesorilor, pentru noi manuale şi auxiliare curriculare, astfel încât nici după 21 de ani de la schimbarea de regim nu vom avea un nou Curriculum şcolar”, a explicat, revoltat, Ştefan Vlaston.

SISTEME FUNCŢIONALE CARE POT FI ADAPTATE. El a precizat că Ministerul Educaţiei are resurse umane şi „mai ales financiare” şi are în subordine şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, pentru a putea adapta Curriculumul şcolar la nevoile societăţii actuale. „Nu se ştie pentru ce îşi iau salariul angajaţii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, în condiţiile în care elevii învaţă după aceleaşi tipare, discipline şi conţinuturi anterioare anului 1990”, a mai declarat preşedintele EDU CER. Ştefan Vlaston a arătat că sarcina specialiştilor români nu este dificilă, pentru că există sisteme educaţionale şi de formare profesională care sunt aplicate cu succes în Finlanda, Danemarca, Japonia şi multe alte state, care ar fi putut fi luate ca exemplu şi adaptate pentru elaborarea noului Curriculum. „Nu este acceptabil să nu fim în stare, în 20 de ani, să concepem un Curriculum adecvat contextului în care trăim şi este intolerabil ca actuala putere şi actualul ministru să nu fie în stare să se achite de această primă sarcină, motiv pentru care şi anul şcolar următor va începe cu acelaşi Curriculum prăfuit, moştenit din epoca comunistă”, arătat Ştefan Vlaston.