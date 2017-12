Elevii Liceului din Murfatlar, actori în devenire

Elevii clasei a VI-a A de la Liceul Teoretic Murfatlar, coordonaţi de profesoara de limbă şi literatură română Nicoleta Ivanov, şi-au demonstrat veleităţile de mici actori şi cântăreţi dezvoltate în cadrul cursului opţional „În lumea teatrului”, la serbarea de Crăciun. Ei au participat la serbarea „Paradă pentru Moş Crăciun”, ce a avut două părţi: în prima parte, prinţii şi prinţesele din literatura pentru copii au „coborât” din cărţi, alături de Păcală (Robert Bojovan), Tândală (Costin Păruş) şi Zâna Iarnă (Raluca Bucşan), iar în partea a doua s-au cântat colinde. Profesorii spun că impactul elevilor şi al părinţilor asupra serbării a fost impresionant. Eleva Alexandra-Ioana Piciu, de la clasa a VI-a A, nu se aştepta să fie atât de emoţionant: „A fost o serbare semnificativă, plină de colinde şi de luminiţe... în ochi”. Una dintre mămicile prezente la momentul de teatru, Manuela Muha, a spus că serbarea a fost minunată: „Sunt de apreciat implicarea şi dăruirea copiilor şi a profesoareIor în realizarea acestor minunate momente. Emoţia s-a citit pe chipurile tuturor - elevi şi părinţi deopotrivă”. Colegii de clasa a VI-a C, care au fost spectatori ai serbării, au concluzionat: „A fost impresionant şi bine organizat. I-am invidiat pentru că nu am ales opţionalul „În lumea teatrului”, dar îl vom alege la anul”, a spus Antonio Creangă.