Elevii mircişti, campionii NASA

Aşa cum ne-au obişnuit în ultimii ani, elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa şi-au adjudecat o mare parte din premiile competiţiei NASA Ames Space Settlement Design Contest, ediţia 2010. „Este al şaptele an de când, împreună cu elevii CNMB, am pornit în „aventura NASA”. Participarea din acest an a fost una dintre cele mai de succces, având în vedere numărul mare de elevi care s-au înscris. Numai eu am coordonat 59 de elevi”, a declarat profesorul de fizică din cadrul CNMB, Ion Băraru. În afară de participarea numeroasă a elevilor, şi rezultatele obţinute de aceştia au fost excepţionale. Astfel, au fost obţinute trei menţiuni (de proiectele „Hope” - realizat de elevii coordonaţi de profesorul Lucian Oprea - „Infinity” - realizat de elevii coordonaţi de profesorul Adrian Nicolescu şi „Philosophy” - realizat de elevii coordonaţi de profesorul Ion Băraru), două premii III ( revendicate de proiectele „Phoenix” - realizat de elevii coordonaţi de profesorul Ion Băraru şi „Danubios” - realizat de elevii coordonaţi de prof. Lucian Oprea) şi două premii II, pentru proiectele „Insula Caelum” - realizat de elevi coordonaţi de prof. Ion Băraru şi „Ragnarok” - realizat de elevii coordonaţi de prof. Adrian Nicolescu. De asemenea, au mai fost obţinute şi două premii I, pentru proiectele „Genesis Space Settlement” şi „DTEM”, ambele realizate de elevi coordonaţi de prof. Ion Băraru.

INVENŢII NEPROTEJATE. „Rezultatele obţinute de elevii noştri sunt din ce în ce mai bune, în condiţiile în care gradul de dificultate al competiţiei a crescut, din cauza numărului tot mai mare de participanţi. O lucrare care acum a obţinut menţiune, în urmă cu şapte ani ar fi putut să obţină chiar şi marele premiu”, a spus prof. Ion Băraru. Pentru concursul din acest an, participanţii au trebuit să realizeze o aşezare umană în spaţiu. Toţi câştigătorii competiţiei NASA Ames Space Settlement Design Contest au fost invitaţi să participe, la sfârşitul lunii mai, în Chicago, pentru a-şi susţine proiectele în cadrul unei conferinţe organizate de către Centrul NASA din Ames. „Elevii caută sponsori pentru a putea onora invitaţia specialiştilor NASA”, a adăugat prof. Ion Băraru. Elevii mircişti ar avea nevoie de bani şi pentru a-şi proteja invenţiile. Potrivit profesorului Ion Băraru, în urmă cu doi ani, un specialist în invenţii şi mărci a descoperit, în proiectele mirciştilor pentru NASA 21 de elemente care pot fi considerate inovaţii sau invenţii. „Ca să le protejăm, trebuie să plătim, ceea ce nu ne permitem nici noi, nici elevii. Prin urmare, nimic nu-i împiedică pe doritori să şi le însuşească”, a declarat, resemnat, Ion Băraru. Pe lângă rezultatele obţinute la Concursul NASA Ames, majoritatea elevilor din echipa „Philosophy” s-au calificat, cu proiectul „ARESAM” la competiţia NASA Houston, în cadrul căreia vor trebui să realizeze o aşezare umană în jurul planetei Marte.