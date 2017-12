Elevii mircişti vor reprezenta România în Iran

În ciuda lipsurilor din sistemul de învăţământ românesc, în ultimii ani, elevii constănţeni, îndrumaţi de profesori dedicaţi meseriei alese, s-au făcut remarcaţi atât în competiţiile şcolare naţionale, cât şi în cele internaţionale, reuşind să se întoarcă de fiecare dată acasă cu rezultate deosebite. Pentru că, premiile obţinute presupun sacrificii, micile genii ale Constanţei îşi petrec majoritatea timpului învăţând. Astfel, în timp ce majoritatea copiilor încă se bucură de relaxarea specifică primelor zile de şcoală, trei elevi ai Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa participă la cursurile de pregătire intensivă destinate lotului lărgit al României pentru Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori 2012. La pregătire, care are loc până pe 5 octombrie, participă cincisprezece elevi din clasele VII-X ale unităţilor de învăţământ din întreaga ţară, selecţionaţi în urma rezultatelor obţinute la Olimpiada Naţională de Ştiinţe pentru Juniori 2012, care s-a desfăşurat la Constanţa, în perioada 15-19 iulie. Printre aceştia se numără şi elevii CNMB Diana Catană, Costin Dobrin şi Miruna Răduţ, care au fost pregătiţi, pentru faza naţională a competiţiei, de profesorii CNMB Liliana Timofte şi Adriana Popescu (biologie), Monica Dumitru şi Doina Bălaşa (chimie), Ion Băraru şi Sanda Oprea (fizică).

ŞANSE LA CALIFICARE Faţă de celelalte competiţii, Olimpiada de Ştiinţe are un grad ridicat de dificultate, candidaţii trebuind să susţină două probe, una teoretică şi una practică, ambele conţinând subiecte din materia a trei discipline: chimie, biologie şi fizică. „Avem zilnic câte şase ore de pregătire cu profesorii bucureşteni. Învăţăm lucruri noi şi aprofundăm cunoştinţele pe care le deţinem deja”, a declarat, din Bucureşti, Costin Dobrin. El a precizat că lotul lărgit este cazat în căminul Colegiului Feroviar „Mihai I” din capitală, iar cursurile au loc în sălile de clasă ale aceleiaşi unităţi de învăţământ. Deşi au după-amiezele libere, elevii preferă să-şi petreacă timpul liber studiind, pentru a fi siguri că vor fi selectaţi în lotul restrâns. Pregătirea centralizată de la Bucureşti se va finaliza cu trei probe de baraj, în urma cărora se vor stabili cei şase componenţi ai lotului naţional care va reprezenta România la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori, care va avea loc în decembrie, în Iran. „Din ce am văzut până acum, am avea şanse să ajungem în lotul restrâns. Depinde foarte mult şi de ceilalţi candidaţi, de subiectele care vor fi date la probele de baraj şi de emoţii”, a mai spus Costin. Reamintim că, la faza naţională a Olimpiadei de Ştiinţe, Diana Catană s-a clasat pe primul loc, iar Costin Dobrin şi Miruna Răduţ au obţinut menţiune. Potrivit numărului de candidaţi clasaţi în lotul lărgit, judeţul nostru ocupă prima poziţie pe ţară.